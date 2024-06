Manifestación en Jerez por la sanidad pública: los sanitarios salen a la calle para denunciar los recortes

Un paso más. Un paso adelante para volver a denunciar la política de personal que el SAS está llevando en la sanidad jerezana. Y con el objetivo de dar ese paso, en lugar de una concentración, este viernes los sindicatos han salido a la carretera junto al Hospital Universitario de Jerez.

Satse, Sindicato Médico Andaluz, CCOO, UGT, CSIF, SAE y TECCEL han protagonizado una manifestación bajo el lema "en defensa de nuestra sanidad pública. No más recortes". Todas las organizaciones tienen un mensaje común: los sanitarios están sobrecargos, las condiciones laborales no son dignas, no hay negociación por parte de la Administración y la falta de personal y recursos está afectando al usuario.

"Se cerraron camas en el Hospital y al día siguiente tuvieron que abrirlas porque las Urgencias no se sostenían. En Primaria, en prácticamente todos los centros, los enfermeros tienen doble cupo, han hecho recortes en los enfermeros pediátricos... Primaria está ahora mismo cogida con pinzas y sin haber empezado el verano", denuncian desde el sindicato Satse.

"Nos dieron un plan de vacaciones con unos datos maquillados, porque no son reales. Insistimos en la necesidad de facilitar información y de que se sienten a negociar", añade el delegado de Satse. "Hay que movilizarse y la ciudadanía lo sabe, lo está sufriendo. Hay usuarios que se pegan hasta 14 horas en unas urgencias porque no hay camas. En Primaria lo vemos también. Hay compañeros que están haciendo doble agenda, e incluso hay quien está sacando sangre en extracciones y además tiene que acudir a la consulta de urgencias... Estamos teniendo profesionales en dos sitios a la vez y eso da pie a muchísimo estrés y a la posibilidad de poder equivocarte", añade la organización de enfermería.

Desde CSIF, su delegado Manuel Benítez insta a la Junta de Andalucía a "cambiar la política de restricciones y haga un plan de mejora para profesionales y usuarios". "La situación es lamentable, prácticamente insostenible e instamos a Moreno Bonilla a aplicar unas condiciones laborales dignas. Los recortes son brutales y los usuarios los sufren. Los que están en primera línea son los sanitarios y son ellos los que sufren el descontento de la población. La crispación es importante y si no cambia el escenario, se prevé un verano calentito por parte de las organizaciones sindicales", añade Benítez.

Los sindicatos tienen una reunión con la Consejera de Salud, Catalina García, el próximo día 19 de junio, "es la última oportunidad de volver a la senda del entendimiento". En el caso de no llegar a un acuerdo, las organizaciones han tomado la decisión de convocar un paro parcial de 8 a 11 horas del 26 de junio en todos los centros y servicios del Servicio Andaluz de Salud.