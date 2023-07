Mara Rey lanzará a finales de julio el single ‘Dame una copa más’

Mara Rey se encuentra estos días ultimando el que será el primer single de su futuro disco. ‘Dame una copa más’, con letra y música de su padre Toni Rey, verá la luz en apenas unos días, dentro de un proyecto artístico que ha despertado especial ilusión entre la cantaora, que acumula un 2023 verdaderamente llamativo.

El nuevo trabajo, que está siendo grabado en Jerez, cuenta además con la producción de José Fernández y de su hermano, el guitarrista Antonio Rey, que también aportará su toque musical.

“La idea es lanzarlo a finales de julio y bueno, la verdad es que estoy muy contenta, porque es unos tangos-rumbas que ha compuesto mi padre y son muy flamencos”, asegura la artista.

Mara Rey quiere seguir exprimiendo un 2023 que está siendo especialmente productivo pues su aparición en el programa televisivo de Canal Sur, ‘Tierra de talento’, donde llegó a semifinales destacándose como una artista con muchísima personalidad, le ha abierto las puertas de muchos espacios.

Paralelamente, como ya exhibió en la Plaza Belén de Jerez coincidiendo con el inicio del centenario de Lola Flores el pasado mes de enero, la cantaora ha preparado su particular homenaje a La Faraona, un montaje que ya ha presentado en diversas plazas (entre ellas el Tablao Puro Arte de Jerez durante el pasado Festival de Jerez) y que espera consolidar a final de año “en el Teatro Ateneo de Madrid”, confiesa.

“La verdad es que me encuentro en mi mejor momento, y está claro que mi aparición en la tele, me ha ayudado mucho. Este verano tengo muchísimas actuaciones y también me han llamado para hacer algún que otro programa de televisión”, explica.

Además, la artista ha participado recientemente en el documental realizado por Nacho Cano ‘La creación de Malinche’ para la plataforma Netflix; y espera poner su granito de arena al documental que dirigirá el cineasta Juanma Roa “y que hablará sobre la bulería y también sobre mi vida”, destaca.

Será pues un verano intenso el que tiene por delante la cantaora, que además de visitar localidades como La Línea, Rota o Huelva, entre otras, también participará este año en la Fiesta de la Bulería de Jerez. Lo hará en el espectáculo dirigido por José ‘El Berenjeno’ el 17 de agosto en González Byass.