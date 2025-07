El Marco de Jerez limita al 30% la merma en la vendimia por el mildiu

El sector del vino de Jerez afina sus previsiones para la próxima vendimia, marcada por el ataque del hongo del mildiu sin precedentes y que, según las primeras estimaciones, provocará una merma de entre el 25 y el 30% respecto a la cosecha de la campaña anterior, en la que se superaron los 62,5 millones de kilos de uva.

En el peor de los escenarios, un descenso del 30% dejaría la producción final en menos de 44 millones de kilos, la menor de la última década por debajo de los 44,4 millones cosechados en 2022, en el que se puso fin al ciclo de sequía. El recorte de cosecha, sin embargo, está dentro de unos límites razonables, si se tienen en cuenta los informes realizados en plena proliferación de la enfermedad en los que señalaba a una afección en el 100% del viñedo del Marco, con alcance en el 50% de los racimos de muchas parcelas.

A pesar del fuerte descenso provocado por el mildiu, la cosecha de este año según los primeros aforos se considera suficiente para garantizar tanto las necesidades de reposición de las bodegas jerezanas como del negocio del envinado de botas (Sherry Casks), indican fuentes del sector.

Las mismas fuentes aseguran, en este sentido, que de no haber sido por el mildiu, una segunda cosecha copiosa como la registrada en la campaña anterior “habría creado serias dificultades” por los excedentes y su consiguiente impacto en el precio de la uva.

De hecho, tanto las últimas ventas del mosto sobrante de la vendimia de 2024 como los primeros acuerdos alcanzados entre bodegas y viñistas se traducen en precios similares a los de la campaña anterior, el equivalente a un euro por kilo de uva, para respiro de los productores.

Antes del ataque del mildiu, las lluvias torrenciales de la primavera en un año hidrológico por encima de la media de precipitaciones hacían presagiar otro ‘cosechón’, lo que disparó el temor a un derrumbe de los precios tras la revalorización experimentada en los últimos años.

De acuerdo con las previsiones post-mildiu, los rendimientos del viñedo este año podrían rondar los 7.500 kilos/hectárea, lejos por tanto de los casi 10.000 kilos alcanzados en la vendimia del año pasado, pero por encima de los entre 6.000 y 7.000 kilos de campañas anteriores.

Riesgo de pudrición

El descenso de entre el 25 y el 30% previsto en la DO de los vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, en cualquier caso, no deja de ser una previsión que aún puede verse afectada por otras incidencias, como el riesgo de pudrición (botrytis), que se acentúa en las viñas afectadas por mildiu, donde los racimos que se no se han secado están muy apretados y pueden reventar antes de vendimiarse.

A diferencia de otros años, el exceso de humedad acumulada en el subsuelo ha impedido que la vid entre en parada vegetativa por el predominio de los vientos de levante de los últimos días, cuya alternancia con el poniente según los pronósticos del tiempo para esta semana puede ayudar a soltar los racimos y reducir así la exposición a la botrytis, explican las fuentes consultadas por este periódico.

Macharnudo y el viñedo ecológico se llevan la peor parte

Ante la previsión de la posible proliferación del mildiu por las condiciones climatológicas de la campaña, el Consejo Regulador instauró este año el premio a la detección temprana del hongo para incentivar la detección precoz de una enfermedad especialmente dañina para el viñedo y que está provocando auténticos quebraderos de cabeza a viticultores de las principales denominaciones de origen españolas, afectadas prácticamente sin excepción.

En el caso del Marco de Jerez, la merma prevista es muy inferior a la esperada en otras denominaciones de origen andaluzas, en particular el Condado de Huelva y Montilla-Moriles, donde sus consejos reguladores estiman una reducción de hasta el 70% y el 50%, respectivamente.

Dentro de la merma media de cosecha de hasta el 30% en el Marco, hay que reseñar que la incidencia del hongo hay sido muy dispar, con una mayor afectación en líneas generales en viñedos de los pagos de interior que en los del litoral.

En concreto, el histórico pago de Macharnudo ha sido uno de los más afectados, así como la parte alta de Carrascal y Trebujena. En el extremo opuesto, el viñedo de Sanlúcar presenta menor incidencia de mildiu.

Del mismo modo, cabe destacar la especial incidencia del hongo en la uva Pedro Ximénez, más sensible a sus efectos, y en el viñedo en producción ecológica, con muchas parcelas totalmente arrasadas por el mildiu ante la limitación de los recursos con los que cuentan sus titulares para combatir este tipo de plagas, más aún cuando son tan persistentes como la de este año, y en las que sus titulares han renunciado a hacer la vendimia este año.