La portuense Clara Navas, Miss Grand Cádiz 2020

La portuense Clara Navas Lora fue proclamada Miss Grand Cádiz 2020 en una gala celebrada la noche de este domingo 2 de agosto en Hontoria Garden Jerez.

Azafata de vuelo de 20 años de edad, Clara Navas concurrió al certamen como Miss Grand Puerto Sherry, junto a otras diecieséis aspirantes a ser coronadas Miss Grand Cádiz. La ganadora recibió la corona de Miss Grand Cádiz 2019, Guadalupe Álvarez, y del delegado de Miss Grand Spain, Vicente Jiménez González.

La nueva Miss Grand Cádiz participará en octubre representando a la provincia en la gala final de Miss Grand España, que se celebrará en Daimiel (Ciudad Real).

Las otras dos finalistas fueron Blanca Eschweiler, Miss Grand La Barrosa (primera dama), y Sara García, Miss Grand Medina Sidonia (segunda dama).

Las siete semifinalistas fueron, además de las citadas, Miss Grand Jerez, Miss Bahía de Cádiz, Miss La Janda y Miss Puerto de Santa María.

Antes de la gala, todas las candidatas realizaron una entrevista personal (con algunas preguntas en inglés) con los miembros del jurado, que estuvo formado por representantes de los patrocinadores, agencias de modelos y ex misses.

Posteriormente, realizaron una presentación individual con el mismo modelo de vestido y a continuación uno en traje de baño, también el mismo modelo para todas.

Uno de los momentos estelares fue el pase en traje de noche, que cada aspirante eligió o diseñó a su gusto. Tras este desfile las candidatas pronunciaron un discurso de un minuto con el tema elegido este año para el certamen, 'Stop the war and violence'.

Las siete semifinalistas elegidas por el jurado tuvieron que responder también a unas preguntas elegidas aleatoriamente y ya por último las tres finalistas hablaron sobre un tema de su elección. En el caso de la ganadora, Clara Navas Lora, se trató acerca de su experiencia como voluntaria en la protectora de animales 'Patas'.

En la gala se otorgaron diferentes bandas a las candidatas. Clara Navas obtuvo además de la banda principal la de Miss Grand Simpatía, que es un título que deciden las propias participantes, y Miss Grand Hontoria, otorgado por el anfitrión.

Miss Grand Fotogenia fue para Miss Grand Guadalete; Miss Grand Popular, que se otorga en función de los 'me gusta' de las candidatas en Instagram, fue compartido por Miss Grand La Janda y Miss Grand Conil; el título de Miss Grand Elegancia lo obtuvo Miss Grand La Janda y el de Miss Grand Top Model, para Miss Grand La Barrosa.

La banda de Miss Grand Automoción Terry la ganó Miss Gran Puerto de Santa María, que también sumó la de Miss Grand RBG Clínica Dr. Rábago. Por último, Miss Grand Crew School, con una beca de TCP, fue para Miss Grand Medina Sidonia.

La gala, que estaba prevista para el pasado mes de abril, se celebró en la terraza superior al aire libre de Hontoria Garden, con un número limitado de asistentes (familiares de las candidatas únicamente), bajo estrictas medidas sanitarias y protocolo anti-Covid-19.

Los patrocinadores de este año han sido Hontoria Garden Jerez, RBG Clínica Dr. Rábago, Crew School, Seat Automoción Terry, Only Suites Hotel, DR Make Up, Chary López Estilista y NE Make Up.