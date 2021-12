El gobierno tramitará ahora un cambio del PGOU para "prohibir taxativamente" plantas eólicas en las viñas

El gobierno municipal ha asegurado que ultima una modificación de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para prohibir “taxativamente” la implantación de instalaciones de energía renovables en zonas de viñedos. Esta es la respuesta del ejecutivo municipal a la fuerte oposición que ha recibido el parque eólico que actualmente está construyendo en el paraje de Macharnudo (la denominación comercial es Barroso) y que fue autorizado por la administración local.

El anuncio fue realizado por el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, durante el transcurso del pleno municipal celebrado este jueves donde se plantearon dos proposiciones vinculadas al notable incremento de plantas de generación de energía mediante tecnología renovable en el término municipal jerezano. Por un lado, el PSOE presentó una propuesta para instar a otras administraciones que se incremente la protección del viñedo; mientras, Ganemos Jerez volvió a demandar una moratoria en la concesión de licencias para este tipo de instalaciones.

En el término municipal jerezano, están operativas desde hace casi una década 12 parques eólicos, aunque actualmente se está construyendo uno nuevo en Macharnudo que está teniendo una importante oposición debido a que se ha proyectado sobre zona de viñas. Mientras, ya son 24 los parques fotovoltaicos que están operativos, en construcción o en tramitación a día de hoy con una potencia total prevista de más de 1.000 megavatios.

Actualmente, el PGOU regula la implantación de este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable. En el caso de las eólicas, el planeamiento se remite al plan especial de ordenación de infraestructuras de los recursos eólicos que se aprobó en 2008. En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas, el documento de planeamiento aboga por elaborar un plan especial de ordenación de los recursos energéticos solares, que más de una década después de la aprobación del planeamiento, no se ha elaborado, ni siquiera a pesar del boom fotovoltaico que está viviendo el término municipal jerezano en los últimos años.

José Antonio Díaz volvió a afirmar que el Ayuntamiento no puede posicionarse en contra de estas instalaciones si vienen autorizadas por la Junta. Ahora bien, sí apuntó que su implantación tiene una competencia “compartida”, aunque volvió a señalar al organismo autonómico sobre quién debe velar por el cumplimiento del “impacto paisajístico”. Incluso, acusó al organismo autonómico de haber rechazado un ofrecimiento del Ayuntamiento de sentarse a hablar sobre la implantación de estas plantas en el término municipal jerezano.

Previamente, afirmó que la Delegación de Urbanismo está trabajando en un cambio de la normativa del PGOU para “prohibir expresamente” la implantación de parques eólicos en la zona de viñedo. Su pretensión es que la propuesta vaya a la sesión ordinaria del pleno municipal del próximo mes de enero.

Sin embargo, esta modificación contrasta con lo defendido por el gobierno hace apenas dos años, donde se aseguró que el PGOU ya impedía la implantación de este tipo de instalaciones en zonas de viñas. De hecho, esa fue la respuesta que dio Urbanismo a una alegación que presentó la Asociación de la Ruta del Vino y del Brandy del Marco a una modificación del ordenamiento urbanístico sobre la regulación del suelo no urbanizable que se aprobó en 2019. La nueva modificación anunciada ahora, claro está, no podrá paralizar la construcción del parque eólico que se está construyendo en el paraje de Macharnudo.

La edil de Ganemos, Kika González, reclamó una moratoria de la implantación de este tipo de instalaciones en Andalucía ya que considera que no hay ni orden ni criterio para su implantación. “Si no hay una planificación, se acabarán cargando la agricultura, el paisaje y la biodiversidad de Andalucía”, alertó. Su propuesta, sin embargo, no contó con los votos de PP y Ciudadanos. Sí salió por unanimidad la presentada por el PSOE.

De hecho, el Partido Popular le reprochó al gobierno municipal su cambio de postura en relación con la implantación de plantas de generación de energía renovable. La edil Almudena Martínez le recordó que hace poco más de un año el ejecutivo bendecía su llegada presumiendo de inversión y de generación de puestos de trabajo para luego posicionarse en contra.