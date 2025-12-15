Muere Sebastián Zambrano, Caballo de Oro de 2012 en Jerez, a los 102 años de edad

Sebastián Zambrano, reciendo el Caballo de Oro de manos de Arias Cañete, ante la atenta mirada de García-Pelayo, en Sementales en mayo de 2013.

Sebastián Zambrano Sánchez, Caballo de Oro de 2012, ha fallecido este lunes a los 102 años de edad, según han comunicado familiares a través de las redes sociales. Tan conocido como admirado en el mundo ecuestre, Sebastián Zambrano llevó desde 1943 el nombre de Jerez y el prestigio de sus caballos por toda España y por numerosos países del extranjero.

Sebastián Zambrano nació en Jerez en 1923, en el seno de una familia de agricultores y ganaderos. Su atracción, relación e interés por el mundo del caballo empezó desde muy temprana edad. Álvaro Domecq y Díez fue el primero en descubrir las cualidades del candidato para manejar a todo tipo de caballos y para la doma del noble animal.

Domecq y Díez, Francisco Barroso y Antonio 'El Pelao' fueron los espejos en los que Sebastián se miraba para su formación como jinete. Con ellos aprendió la base fundamental de doma clásica y alta escuela, de la forma que él únicamente sabe hacerlo. Sebastián Zambrano ha dominado a la perfección la mayoría de las disciplinas ecuestres, la primera en la que destacó fue en la disciplina de salto de obstáculos.

Trabajó en la finca denominada 'La venta del monte' de un coronal de la Escuela de Equitación Española de Viena y posteriormente se trasladó a 'Las Lomas' de Ramón Mora Figueroa, como preparador de caballos de polo, actuando en los partidos amistosos con la élite de polo jerezano como fueron Ignacio Domecq, Fermín Bohórquez, o Ramón Mora Figueroa. Este último jinete ganó muchos partidos de polo en Inglaterra con los caballos preparados por Sebastián Zambrano. Otra de las disciplinas ecuestres en la que destacó fue en las carreras de raid.

En mayo de 2013, el Ayuntamiento de Jerez reconoció haber hecho justicia con el veterano jinete Sebastián Zambrano, que a sus 90 años recogió el Caballo de Oro que Miguel Primo de Rivera le concedió en 1971, cuando Zambrano gozaba de la plenitud de la vida. El flamante Caballo de Oro entró en la pista de Sementales a recoger lo que era suyo. “Cuando me llamó la alcaldesa para comunicarme que me habían concedido el premio sentí una profunda alegría, aunque siento que es mío desde me lo concedió Miguel Primo de Rivera en 1971”, confesó entonces el galardonado.

Sebastián Zambrano, con un traje de corto azul marino y con sombrero de ala ancha, en la entrega del Caballo de Oro en Sementales.

El acto de entrega del Caballo de Oro 2012 comenzó con una exhibición de doma vaquera de un grupo de jinetes, todos ellos grandes amigos de Sebastián Zambrano , entre los que se encontraba Álvaro Domecq Romero, Alvarito, que siempre estuvo muy vinculado a la familia del galardonado.

Sebastián Zambrano entró en la pista central de Sementales sobre la yegua hispano angloárabe 'Caramela', y es que Sebastián siempre había demostrado un especial interés por el caballo cruzado, el más andaluz de todos. Chano, el hijo de Sebastián Zambrano, rejoneador, se encargó de clausurar la entrega del Caballo de Oro con una breve exhibición de equitación ante la presencia del grupo de jinetes, entre quienes se encontraba su hija, la rejoneadora Emilia 'Emi' Zambrano.