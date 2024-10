El Museo del Flamenco en Jerez no abrirá hasta, al menos, 2026

La Consejería de Cultura baraja que el futuro Museo del Flamenco de Andalucía, cuyas obras se encuentran paradas desde hace meses, no pueda abrir sus puertas hasta, al menos, 2026. Esa es la previsión que maneja a tenor de los trámites que aún tiene que realizar para poner en marcha este equipamiento público proyectado en varios inmuebles situados entre la plaza Belén y calle Barranco, en pleno centro de Jerez.

A día de hoy, no solo tienen que retomarse las obras, para lo que aún no hay fecha, sino que también tiene que aprobarse el decreto para crear el Museo del Flamenco, ya que será un servicio administrativo de gestión diferencia adscrito a la Consejería de Cultura en el que se integrá el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), ubicado en la plaza de San Juan. Además, deberá redactarse el plan museológico (el instrumento de planificación del equipamiento) y licitar los servicios necesarios para la puesta en marcha del Museo, como son la limpieza, el mantenimiento de ascensores o los contratos para la realización de la exposición temporal con la que se pretende inaugurar, entre otros. Ahora bien, meses atrás, el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega, aseguró que la Consejería ya tenía "un equipo" que estaba "trabajando en la museografía y museología".

Y a todo esto se une que la Junta de Andalucía tendrá que tirar de fondos propios para acabar la obra. Inicialmente, el proyecto iba a financiarse en su mayor parte (un 80% concretamente) gracias a la ITI-Cádiz, unas transferencias económicas de la Unión Europea vinculada a los fondos Feder exclusiva para la provincia. Sin embargo, estas cuantías estaban condicionadas a que las actuaciones estuvieran finalizadas antes de que acabara 2023.

La planificación inicial contemplaba que las obras del Museo del Flamenco estuvieran listas para finales del año pasado por lo que la financiación estaba prácticamente cubierta. Ahora, en cambio, la Consejería tendrá que buscar acomodo en su presupuesto para acabar la obra y ponerla en marcha, tal y como reconocía en la propia Ley de Presupuestos de este año.

Este medio ha preguntado en dos ocasiones desde mediados del pasado mes a la Consejería de Cultura sobre las previsiones que tiene y en qué estado se encuentran los distintos trámites vinculados a este equipamiento cultural, sin obtener respuesta.

Unas obras a poco más de la mitad de su ejecución

El organismo autonómico está actualmente inmerso en la resolución del contrato con la empresa a la que se le adjudicaron los trabajos de construcción, la firma Díaz Cubero SA. Ahora bien, cuando se conoció esta renuncia, el anterior consejero de Cultura, Arturo Bernal, afirmó que las obras estaban “al 80%”. En cambio, esto lo contradicen algunos informes técnicos consultados por este medio y que apuntan que el porcentaje de ejecución se encuentra a un 54,93%.

Ahora, una vez culminen los trámites para dar por finalizada la anterior licitación —no ha trascendido en qué momento se encuentra este procedimiento ante la falta de respuesta de la Consejería de Cultura—, se tendrá que iniciar un nuevo proceso de adjudicación. Aunque no está confirmado oficialmente, y si se quiere abrir en 2026, todo apunta a que las obras se retomarán en los próximos meses continuando con el proyecto original y dejando para una fase posterior una ampliación en la que actualmente se está trabajando en paralelo.

El futuro Museo del Flamenco de Andalucía. / Miguel Ángel González

No en vano, el Ayuntamiento está inmerso en la expropiación de un inmueble anexo al futuro Museo para incorporarlo a este equipamiento, pero aún este proceso no solo no ha finalizado, sino que, con posterioridad, se deberá traspasar de manera formal a la Junta, que también conlleva su trámite.

Según estos informes, la previsión es que la obra esté finalizada a finales del año próximo, pero tras esto, deberán realizarse distintas licitaciones para que pueda abrirse al público “a principios de 2026”.

La financiación

Las obras del futuro Museo del Flamenco se adjudicaron a finales de 2021 por un importe de 5,8 millones de euros, aunque a estos importes había que sumarles otros 225.000 euros aproximadamente de la contratación de la dirección de obras y unos 13.400 de las actividades arqueológicas que había que realizar en la zona de actuación. Ahora bien, en septiembre del año pasado se realizó una importante modificación del proyecto que suponía un sobrecoste de unos 830.000 euros tras la solicitud realizada por la dirección técnica. La previsión es que las obras del futuro Museo serían sufragadas en un 80% por fondos europeos y el resto por los recursos presupuestarios del organismo autonómico.

Tal y como se apuntan en algunos informes tanto de la Consejería de Cultura como la de Economía y Hacienda, hasta mediados de 2023 se había dado el visto bueno a una serie de certificaciones de obra por un volumen total de 1,4 millones de euros, unos importes que habían sido cargados en su totalidad a los fondos europeos. Eso sí, y dado que estas ayudas económicas tenían vigencia hasta 2023, los gastos previstos para este año se consignaron con crédito de la propia consejería.

Ahora bien, la Consejería de Hacienda, que es la que elabora el presupuesto autonómico, ya está trabajando en aplazar los créditos de gastos contemplados en las cuentas autonómicas para este equipamiento cultural en los siguientes ejercicios dado el retraso que está sufriendo su ejecución. Así, hay informes que señalan la necesidad de que en el presupuesto del año próximo no solo se incluyan partidas para continuar las obras, sino también para cubrir los gastos de personal necesarios para poner en marcha el equipamiento cultural en 2026. Una vez esté completamente operativos, se estima que el Museo tenga una plantilla de 20 personas, de las que casi la mitad están actualmente adscritos al Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

Mientras se retoman las obras, la Junta ha contratado un servicio de vigilancia de los inmuebles que le supondrá un coste de unos 284.000 euros aproximadamente. Se prevé que esta vigilancia se alargue durante, al menos, 17 meses, aunque el contrato puede prorrogarse hasta un año.

El proyecto

El futuro Museo del Flamenco estará dividido en dos zonas. Por un lado, estará la zona expositiva y, por otra, será el CADF, cuyos fondos serán trasladados desde el Palacio de Pemartín a este inmueble. La zona de visitas y exposiciones tendrá su entrada principal por la calle Barranco y contará con seis salas expositivas cuyo contenido ahora está en estudio. No obstante, se prevé reservar espacios dedicados a la historia y personalidades del cante, del toque y del baile, así como otras donde se explicará su relación con otras artes como la pintura o con otras culturas. También habrá un espacio para la vinculación del flamenco con el vino de Jerez. El proyecto incluye un auditorio con capacidad para un centenar de personas que podrá albergar espectáculos, exhibiciones audiovisuales, presentaciones y conferencias.

Mientras, el antiguo Zoco de Artesanía se dedicará para el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, que actualmente se encuentra ubicado en el Palacio de Pemartín, en la céntrica plaza San Juan.