Se necesitan donantes de sangre entre 18 y 30 años en Jerez

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, con sede en el Hospital de Jerez, tiene sus reservas de sangre al 60%. Desde la institución hacen un llamamiento a la donación, sobre todo de los grupos más demandados que son 0-, 0+, A+ y A-.

Aunque la reserva no está muy alta, desde el Centro aseguran que las transfusiones están garantizadas, puesto que el organismo se encuentra dentro de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, por lo que puede llegar a Jerez bolsas de otras provincias en el caso de que así fuera necesario.

En 2023 el Centro de Transfusión, Tejidos y Células provincial registró 33.402 donaciones, incluyendo ahí la sangre total, plaquetas y plasma. Este balance ha sido muy positivo al contabilizarse 719 productos más con respecto a 2022. Desde el Centro, Antonio Chacón, desgrana que aunque el total ha sido superior, lo cierto es que las donaciones de sangre bajaron en 653 bolsas, con un total de 31.479 en 2023.

Por el contrario, aumentaron considerablemente las bolsas de plasma, que pasaron de 546 en 2022 a 1.902 el año pasado (1.356 más). En cuanto a las plaquetas, Chacón explica que es algo muy específico y además es a demanda del Hospital. En este sentido, en 2022 fueron 5 bolsas y en 2023 21.

"Hemos pasado una temporada festiva en la que, por regla general, las donaciones bajan pero los pacientes siguen entrando, por lo que la reserva siempre baja. Lo ideal es estar con un stock entre el 80 y 90% para no tener problemas, por lo que un 60% es justo", comenta Chacón. Asimismo, añade que estos datos fluctúan mucho, "puesto que ahora puede llegar una ambulancia y llevarse 30 bolsas...".

Para mantener una buena reserva harían falta entre 170 y 180 donaciones diarias, una cifra que actualmente no se alcanza (hay una media de 120). "Tenemos que seguir trabajando para mantener a nuestros donantes y hacer que más personas se sumen, sobre todo a la gente joven. Necesitamos donantes nuevos y jóvenes. Vivimos en un proceso de salud-enfermedad en el que hoy se está bien y mañana no, así que necesitamos que los jóvenes se suban al carro y rejuvenecer la red de donantes", subraya Chacón.

Hace pocos meses la Junta de Andalucía lanzó una campaña para comprometer a los jóvenes con la donación de sangre. La captación de nuevos donantes, y especialmente de jóvenes menores de 30 años, y su fidelización como donantes recurrentes es uno de los principales objetivos estratégicos de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células.

Desde la Junta detallaron que en diez años crecerá un 30% la población mayor de 65, y esta población, previsiblemente, hará aumentar la demanda de sangre. Inversamente, la población menor de 30 años descenderá un 14%, por lo que es necesario mayor concienciación y activismo social en torno a la donación que nunca".

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.