Las bodegas claman contra la norma irlandesa que equipara el vino al tabaco

El sector del vino clama contra la nueva norma de etiquetado de bebidas alcohólicas de Irlanda, que no sólo consideran discriminatoria para las importaciones, sino que además incluye, entre otros, el uso de advertencias sanitarias como las del tabaco.

El Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (Comité Vins–CEEV), que preside el bodeguero jerezano Mauricio González-Gordon, y la Federación Española del Vino (FEV) han presentado esta semana sendas quejas formales ante la Comisión Europea en las que solicitan la apertura de un procedimiento de infracción contra Irlanda por ir en contra de la legislación de la UE y el mercado único con esta norma.

"Las disposiciones incluidas en la regulación de etiquetado irlandesa son incompatibles con la legislación actual de la UE y constituyen una barrera al comercio injustificada y desproporcionada. Esta normativa fragmentará el mercado único de la UE, afectando a su correcto funcionamiento y dificultando de facto el acceso de productos de otros Estados miembro a Irlanda y generando así una clara discriminación de los productos importados", ha señalado Mauricio González-Gordón.

En este sentido, el también presidente de González Byass ha añadido que, “si bien desde el sector europeo de bodegas apoyamos plenamente la lucha contra el abuso del alcohol, creemos firmemente que este objetivo puede lograrse con medidas más efectivas y menos restrictivas del comercio que, además, deberían ser compatibles con la legislación actual de la UE".

En sus respectivas quejas, la asociación europea de bodegas y la FEV subrayan la clara incompatibilidad de la norma de etiquetado irlandesa con la nueva legislación de etiquetado del vino y los productos vitivinícolas aromatizados en cuestiones relativas a la indicación del contenido de alcohol y el valor energético. También se explica cómo las normas irlandesas son una barrera desproporcionada e injustificada al comercio contraria a los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la UE, poniendo así en peligro el mercado único comunitario, sin que Irlanda haya justificado hasta el momento debidamente la medida propuesta.

CEEV también subraya cómo la norma irlandesa pone en riesgo una acción coherente en toda la UE al adoptar normas unilaterales en cuestiones, como las advertencias sanitarias, sobre las que la Comisión Europea ya ha anunciado su intención de legislar.

Por último, pero no menos importante, CEEV explica cómo las disposiciones de etiquetado irlandesas no distinguen entre el abuso de alcohol y los patrones de consumo moderado de vino, por lo que no informan con precisión a los consumidores.