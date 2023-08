El nuevo pavimento de la Plaza San Juan de Jerez se instalará en septiembre

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha anunciado que en septiembre se iniciarán los trabajos de instalación del nuevo pavimento en la Plaza San Juan de Jerez de la Frontera, tramo donde actualmente se centran las obras del eje Puerta Sevilla-Puerta Santiago.

Como ha señalado la responsable municipal, "esta obra no está cerrada ni parada y este Gobierno no ha dejado en ningún momento de hacer frente a los pagos y certificaciones, lo que ocurre es que el anterior Gobierno socialista no se ocupó en su momento de que la empresa presentara las muestras del nuevo pavimento y se hiciera el pedido, y ello impide que pueda avanzar con normalidad".

Desde la Delegación de Urbanismo se trabaja “desde el primer día del nuevo Gobierno” para que estas obras, que se iniciaron en diciembre pasado, “tengan el ritmo adecuado y avancen conforme a su planificación – ha explicado la delegada - por lo que, ante la falta de responsabilidad del anterior Gobierno, en cuanto nos pusimos al día sobre el estado de ejecución de este proyecto dimos todos los pasos necesarios con el fin de obtener los recursos que hacían falta para seguir con los trabajos. Hay que tener también en cuenta que agosto es un mes complicado para los suministros debido al periodo vacacional”.

La responsable de Urbanismo ha recordado que a lo largo del mes de julio se llevó a cabo el hormigonado del tramo y, desde entonces, “la empresa acude a diario para comprobar todas las cuestiones relacionadas con la seguridad, y esperamos que en cuanto nos llegue el material que encargamos - piezas de granito y adoquines- el proyecto se ejecute al ritmo que todos deseamos”.

En este sentido, Belén de la Cuadra ha reiterado que “existe un compromiso por parte de la empresa -AFC Construcciones y Contratas S.L. de iniciar los citados trabajos de pavimentación a principios de septiembre, fecha a partir de la cual, se espera que se reciban los suministros solicitados”.