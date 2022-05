¿Quién es Laura Gallego?

Laura Gallego (Jerez, 1991) irradia felicidad. Un vistazo a sus redes sociales (Instagram, Facebook y Yotube) ratifica que la cantante jerezana atraviesa, probablemente, por el mejor momento de su vida personal y trayectoria profesional.

En el ámbito privado lo corroboran las imágenes publicadas por este medio de su reciente boda en el Catedral de Jerez con su ya marido José María Rodríguez Fayos, con el que se lanzó, en la posterior celebración, a interpretar a dúo la siguiente canción 'Voy a vivirte sin prisas' del disco 'Tocar el cielo' de su suegra, la cantante trianera Isabel Fayos.

En el aspecto laboral, la solista también está de dulce. Desde que asombrara al mundo de la canción con su triunfo en la segunda edición del concurso de Canal Sur Televisión 'Se llama copla' en 2008 la joven, criada en el pueblo de Algar, no ha parado de crecer artísticamente.

Como reconocía en un encuentro digital organizado por Diario de Jerez en 2016, durante su infancia admitió 'empaparse' de dos de sus principales referentes, sus paisanas 'La Paquera' y Lola Flores', que junto a las comparaciones de los profesionales que la relacionaban con otra grande, Rocío Jurado, la hacían sentirse: "flamencólica, mitad flamenca, mitad coplera".

Tras su paso por 'Se llama copla', 'Laurita' llamada así en el programa por su exultante juventud (16 años) comienza una gira de conciertos por parte de España y toda Andalucía en el que destaca la noche del Estadio Olímpico de Sevilla que, junto al resto de compañeros, actúan ante 37.000 personas.

Entonces, la intrépida coplera iniciaba una serie de colaboraciones con el canal autonómico que le llevaba a participar en espacios como 'La Tarde aquí" de Juan y Medio, 'Esta canción va por ti' con Bertín Osborne y otros de la casa como Menuda Noche, La Báscula, Andalucía directo, Éste es mi pueblo, El Gran Queo, Salud al día, Mira la vida, Cerca de ti, La semana más larga, especiales de fin de año y Navidad.

Además de la televisión, Gallego se une a otro tipo de espectáculos como Cuatro Lunas bajo la dirección de Pilar Távora y en el que compartió escenario con artistas del nivel de Rafael Amargo, Farruco, Antonio Canales, María Toledo, Diego Amador o Joaquín Pareja Obregón entre otros.

Tras ganar tablas y una legión de seguidores (67.000 amigos en Facebook, 30.400 seguidores en Instagram y 10.300 fieles en su canal de Yotube), Laura se decide a grabar su debut discográfico.

Corría el año 2013 y la cantante jerezana se rodea en la producción de su paisano David DeMaría y David Santisteban para plasmar su primer disco en solitario 'Castillos de sal', que cuenta además con la colaboración de músicos de la talla de Alfonso Pérez, pianista habitual de Alejandro Sanz, el guitarrista José Antonio Rodríguez o el violinista Faiçal Kourrich, acompañante habitual de Diana Navarro.

Tres años después, en 2016, encuentra un hueco entre sus compromisos televisivos, radiofónicos y sus propias actuaciones en directo para meterse de lleno en su segundo disco, 'Vintage'. Otra vez elige un paisano para producir el LP, el extraordinario guitarrista Paco Cepero.

El disco supuso un "regreso al pasado" para la joven intérprete que entonces señaló que había sido un "regalo compartir momentos con este inigualable maestro, pero si pienso en que me ha elegido a mí para esta producción, aún no me lo creo".

Pero no todo ha sido un camino de rosas para la extrovertida, cercana y simpática cantante. Hace casi un par de años, en diciembre de 2020, confirmaba a sus admiradores que los problemas de salud que le estaban dando quebraderos de cabeza ya estaban localizados: úlcera de estómago.

Este dolor estomacal había provocado un cambio espectacular en el físico de la joven haciéndole perder un importante número de kilos y desatar la 'rumorología' en los foros y redes sociales.

Superado este contratiempo de salud y acabada la pandemia de covid, Laura ha vuelto más fuerte que nunca, como así lo demuestran sus mensajes en las redes sociales en las que se muestra radiante, ya sea en su trabajo, en la playa o en la Feria de Jerez.

Si quiere comprobarlo acuda a uno de sus recitales o encienda cada viernes la televisión para verla en El Show de Bertín. Allí verá a una mujer dichosa atravesando, probablemente, por el mejor momento de su vida.