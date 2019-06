Alejandro Robles Pizano y Manuel Gestoso Tejero son alumnos de matrícula y hasta la Universidad de Cádiz les ha felicitado por alcanzar un 9,975 y un 9,95, respectivamente, como nota de Acceso. La UCA ha presentado este jueves los resultados de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), poniendo en valor que el 95,11% de los estudiantes que ha realizado los exámenes este junio en la provincia los han aprobado.

“No está mal. Pegué un traspiés en Matemáticas por un ejercicio de funciones, que perdí un poco de tiempo y lo acabé volando. Pero vamos, una nota magnífica”, declara Manuel. Este alumno del IES Seritium ha terminado Bachillerato con la máxima calificación y en las PEvAU ha conseguido un 9,875 sobre 10. “Siempre intento ser lo más realista posible cuando hago un examen, a veces no te sale del todo bien. Pero había dedicado mis horas para sacar una nota así, porque si no, no entro en la carrera que quiero, que es el doble Grado de Física y Matemáticas y a poder ser en Madrid”, explica Gestoso.

Durante segundo de Bachillerato Manuel estudiaba “desde las cinco de la tarde hasta la una de la madrugada un día normal, con algunos descansos. En primero de Bachillerato podía salir los fines de semana con mis amigos, pero en segundo no. Me marqué mi objetivo y le he dedicado las horas necesarias para conseguirlo”.

Con un 13,975 sobre 14 puntos, Alejandro Robles Pizano puede estudiar lo que él quiera. “A los exámenes fui bastante nervioso –ríe– pero me lo había preparado bien. Salí con buenas sensaciones, pero no me esperaba esta nota. Siempre he ido a hacer todo lo que podía, tener una buena base”, subraya este alumno de Humanidades del IES Álvar Núñez.

“Han sido dos años duros, exigentes y en los que he sacrificado mucho mi tiempo libre”, declara Alejandro, quien quiere estudiar un doble grado de Estudios Ingleses con Franceses en la UCA. Supera con creces la nota de corte. Alejandro ya está dentro de su carrera.

Para los alumnos que comienzan a estudiar los dos últimos cursos antes del grado, los jerezanos les aconsejan “empezar el trabajo desde primero”. “Es lógico que el tiempo libre es importante, pero si quieres lograr tu objetivo, hay que sacrificarse”, declara Alejandro. “Bachillerato es una carrera de fondo. Hay mucha gente que quiere entrar donde quieres entrar tú, hay que trabajar mucho. Animo a dar lo máximo siempre”, añade Manuel. Ambos estudiantes tienen palabras de agradecimiento hacia sus profesores y reconocen que sus hermanos han sido grandes ejemplos a seguir en esta etapa.

La vicerrectora en funciones de Alumnado de la Universidad de Cádiz, Concha Valero, ha transmitido su felicitación al alumnado, profesorado, centros educativos y familias por unos resultados que continúan el camino marcado en los últimos años en la provincia, que sitúa la media de aprobados entre el 95 y el 96%. Asimismo, ha agradecido también a todo el equipo de la organización, que ha hecho posible que los exámenes se desarrollen con normalidad en la UCA.