Una legislatura sin parlamentarios del PP y del PSOE

PSOE y PP acudían de distinta forma a los días de intriga, rumores y filtraciones interesadas que suponen los momentos previos a la proclamación de la lista para unas elecciones, en este caso las autonómicas del próximo 2 de diciembre. Los socialistas jerezanos no esperaban grandes noticias; el segundo, en cambio, mantenía la esperanza de seguir con la ‘tradición’ del parlamentario popular jerezano. Al final, ni uno ni otro han encontrado hueco evidenciándose así el distanciamiento existente con los órganos encargados de diseñar las candidaturas.

De este modo, la próxima legislatura autonómica, la undécima, será la primera que los dos grandes partidos no tengan parlamentario (con el agravante que el PSOE no lo tiene desde 2012). Salvo hecatombe, la cuota jerezana recaerá en Podemos con su coordinador provincial, Juan Ignacio García. Puede que no sea el único si Ciudadanos sube en votos y logre un segundo escaño por la provincia, que iría para la también jerezana Carmen Martínez.

El pasado lunes, la asamblea del PSOE mostraba su oposición a la lista planeada por la cúpula del partido votando masivamente a candidatos jerezanos. En cambio, días después la ‘bofetada’ era devuelta ya que ninguno de ellos entraba en la lista definitiva. Fuentes del partido señalan que lo mejor que se ofreció a la agrupación jerezana fue un noveno puesto; en cambio, desde la calle Sevilla se aspiraba, al menos, al quinto lugar, un espacio que ha acabado ocupando el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Al final, ni uno ni otro. El único jerezano en la candidatura es el edil de Guadalcacín Benjamín Guerrero, que va en el decimotercer lugar.

Más convulsa fue la negociación en el PP. Tanto el presidente provincial, Antonio Sanz, como los integrantes de la dirección local presionaron hasta última hora para que Antonio Saldaña repitiera como parlamentario. De hecho, su hoja de ruta pasaba por seguir teniendo al Parlamento como una de las plataformas de proyección de su candidatura. Sin embargo, el equipo de Pablo Casado apostó por meter a los suyos empezando por su hombre en la provincia, el alcalde de Vejer, José Ortiz, aunque, paradójicamente, haya caído una ‘casadista’ como la chiclanera Teresa Ruiz-Sillero.

Fuentes del partido señalan a este periódico que a Jerez se le propuso la posibilidad de incluir a una mujer en la lista. En cambio, desde la formación en Jerez se asegura que María José García-Pelayo llegó a ofrecerse a volver al Parlamento renunciando a su escaño en el Congreso.

Al final, en la noche del miércoles se ratificaba la pérdida, algo inaudito para una formación que, salvo en la segunda legislatura autonómica (1986-1990), siempre tuvo representante en el hemiciclo del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Al PP local, le tocó resignarse, asumir la decisión y recurrir al discurso de que el objetivo es centrarse en Jerez.