“Con ‘El rebusco’ he demostrado que el vino de Jerez tiene una gran historia cultural”

José Luis Jiménez es el hombre del cine en Jerez. Lleva décadas ejerciendo de crítico cinematográfico y de escritor del séptimo arte (tiene rematada la faena de un profundo estudio sobre la presencia del jerez en la Historia del Cine). Su capacidad para el noble ejercicio de la investigación sorprende a propios y extraños. Es cuanto coloquialmente suele decirse un ratón de biblioteca. Asimismo amasa méritos más que comprobables como estudioso del vino de esta bendita tierra. Durante cinco años ha venido publicando en Diario de Jerez la muy leída sección ‘El rebusco’.

¿Qué enseñanza debemos entresacar de esta brusca omnipresencia de la pandemia?

Mis sentimientos son contradictorios viendo lo sucedido en este año. Estamos viviendo una situación que nos desborda, y sobre todo porque creo que las autoridades no actúan correctamente, y los medios no están haciendo un buen trabajo de información. Soy pesimista con lo que nos depara el futuro. Espero equivocarme. Y como en todo unos pocos están trabajando de forma heroica y otros sacando tajada de la desgracia. La enseñanza es que vivimos caminando sobre el filo de la navaja y no somos consciente de ello hasta que sucede algo como esto que nos afecta de esta manera. Espero que las futuras generaciones aprendan de la experiencia.

¿En qué ha aprovechado el tiempo durante tantas horas de confinamiento y encierros varios?

Soy persona casera y, por tanto, he asumido el confinamiento de forma estoica, Sin embargo la situación afecta a tus actividades sociales y de ocio. Este tiempo me ha servido para hacer limpieza en la casa, desechar cosas inservibles que acumulamos. Y especialmente apara publicar mis artículos de ‘El rebusco’. Han sido dos páginas un vez a la semana. Más de 40 entregas. Sin olvidarme de mis dos proyectos de libros a los que les he ido dando forma, como ver mucho cine.

Sus investigaciones sobre nuestros vinos dan para varios libros. Uno de ellos entronca el jerez con la Historia del Cine, ¿no es así?

Exacto. Es mi gran ilusión, y aunque siempre vas encontrando datos y referencias nuevas tengo que ponerme un tope para darlo a luz. Creo que ha llegado el momento y el resultado puede ser hermoso. Nunca antes se había hecho algo parecido. Soy muy puntilloso y eso se verá en el libro, que tendrá mucho material gráfico.

¿Cuándo y por qué nace su sección de Diario de Jerez ‘El rebusco'?

Surge en el mes de agosto del 2016, ya hace casi cinco años. Al principio fue una página cada dos semanas; y en el último año y medio dos páginas y semanal, con un variado material grafico. Era una documentación que había acumulado desde hacía tiempo y que esforzarme en publicarlo me permitía organizarlo de esta manera, y tal vez puede acabar en formato libro. Fue una propuesta que me hizo el director, Rafael Navas, y acepté el reto. Creo que he cumplido con la misión. He demostrado que el vino de Jerez tiene una gran historia cultural que hay que reivindicar.

¿Cree que los jerezanos son conscientes y conocedores de la calidad y categoría de sus vinos? O dicho en román paladino: ¿sabemos lo que tenemos?

Según mi opinión no sabemos realmente lo que el vino ha dado a esta ciudad. Los propios historiadores locales no lo han considerado suficientemente. Como ciudad de frontera ha prevalecido la leyenda sobre la historia. La fantasía sobre los hechos. Además no nos hemos preocupado por conservar los archivos de esa memoria.

¿Qué desea añadir?

Que podamos salir pronto de este túnel y ver pronto la luz. Que no nos deslumbremos entonces y volvamos a caer en los mismos errores. Suerte para todos.