Reconocimiento mundial al hospital de Jerez por un ensayo clínico sobre cáncer de ovario

El Hospital Universitario de Jerez ha sido reconocido como número 1 en el ránking de los diez mejores centros que participan en el ensayo clínico ATHENA, en el que están incluidos 296 centros de todo el mundo (once de ellos españoles), para contribuir a la lucha contra el cáncer de ovario.

Este ensayo clínico (‘A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study in Ovarian Cancer Patients Evaluating Rucaparib and Nivolumab as Maintenance Treatment Following Response to Front-Line Platinum-Based Chemotherapy’) en que participa el Servicio de Oncología Médica del centro jerezano y lidera la oncóloga María del Mar Gordon, está dirigido a pacientes afectas de cáncer de ovario metastásico e intenta demostrar si la combinación de dos fármacos innovadores, podría aumentar la supervivencia de estas mujeres.

Para la directora de la Unidad de Oncología del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Encarnación Jiménez, este reconocimiento, que se mide por parámetros de calidad, supone que el hospital está "a la vanguardia mundial en la lucha contra el cáncer de ovario".

Jiménez ha explicado que para poder alcanzar los altos estándares de calidad por los que se miden a los servicios que desarrollan su labor en los ensayos clínico es "imprescindible" contar con la figura de los coordinadores; en este sentido, el Servicio de Oncología Médica del hospital jerezano cuenta con los enfermeros Juan Carlos Gallo y Magdalena Zorilla, "profesionales que hacen posible que el complicado engranaje de la participación de un servicio en ensayos clínicos punteros a nivel mundial, se pueda llevar a cabo".

A su juicio, gracias a su labor diaria "hemos conseguido ser el numero 1 a nivel mundial en este ensayo".

El Servicio de Oncología Medica del Hospital Universitario de Jerez participa en numerosos ensayos clínicos a nivel mundial, fundamentalmente en líneas de investigación en torno al cáncer de mama, de ovario, de pulmón, melanoma y tumores digestivos. Esto es posible a una estructura organizativa que incluye consultas específicas de los diferentes tumores, con expertos oncólogos liderando las diferentes lineas de investigación y un hospital de dia con enfermeros expertos.

La directora de la Unidad de Oncología ha concluido que, gracias a la participación en estos ensayos clínicos, a lo largo de estos años, se han podido beneficiar numerosos pacientes del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, así como otros derivados de otros hospitales.