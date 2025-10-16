La alcaldesa mantendrá una reunión con Ryanair sobre el Aeropuerto de Jerez en las próximas semanas

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, mantendrá próximamente una reunión con responsables de la compañía Ryanair en España. El encuentro se ha cerrado tras una conversación telefónica que la regidora mantuvo días atrás con David Simón, director de asuntos públicos para España y Portugal de la aerolínea, quien continúa reclamando una sustancial rebaja de las tarifas que debe abonar o, al menos, que no se aplique la subida prevista para el año próximo.

En la charla, mantenida la pasada semana según apuntaron fuentes municipales, la low cost irlandesa reiteró que tenía planes de ampliación de su operatividad con la terminal jerezana, pero que decidió finalmente marcharse de la terminal ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Transportes a su propuesta de expansión en los aeródromos regionales.

Desde el gobierno municipal se apuntó que la compañía les informó que plantearon un crecimiento del "92%" de su operatividad en el aeropuerto jerezano. En ese momento, Ryanair solo mantenía una ruta durante todo el año —la conexión con Barcelona— y tenía dos estacionales entre finales de marzo y finales de octubre —Palma de Mallorca y Londres Stansted—, aunque era la segunda compañía que más pasajeros movió por la terminal jerezana en 2024, el último año completo en el que operó —un 18,6% del total de viajeros contabilizados el pasado año—.

El motivo para su marcha sigue siendo el mismo. Ryanair exige una rebaja de las tarifas al considerar que las que aplica Aena en aeródromos como el de Jerez son excesivas y, a su entender, contrarias a las que se deberían aplicarse para aumentar la conectividad en este tipo de terminales que son menos atractivas para las compañías que los grandes aeropuertos del país. Para ello, en el encuentro telefónico el representante de Ryanair puso como ejemplo la política aplicada en el Aeropuerto de Bérgamo (Italia) donde, tras un acuerdo con las autoridades gestoras, se incrementó sustancialmente el tráfico aéreo hasta convertirlo en "el segundo de Italia". Sin embargo, lamentó que las propuestas presentadas al Ministerio no obtuvieran respuesta del Ejecutivo central.

En cambio, tanto el Ministerio de Transportes como Aena sostienen que la low cost pretende una rebaja de tasas a la carta dado que en las principales terminales del país prevé crecer tanto este año como el próximo. De hecho, en reiteradas ocasiones, desde el ejecutivo central como del gestor aeroportuario no se ha dudado en calificar de "chantajista" a la compañía de tratar de modificar a su antojo la política tarifaria aeroportuaria.

Mientras tanto, desde el gobierno municipal se ha apuntado que, incluso, se ha planteado la posibilidad de que, dado que García-Pelayo preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se aproveche este órgano de representación local para citar a los alcaldes de las ciudades con aeropuertos donde Ryanair se ha marchado para que se sumen al encuentro con los responsables de la compañía en España.

En este pulso que mantiene con el gestor de infraestructuras aeroportuarias, al que le acusa de "monopolio", Ryanair ha acometido tres oleadas de repliegues en los distintos aeropuertos. En la primera ola, ejecutada a finales del mes de marzo, cayeron Jerez y Valladolid y redujo su operatividad en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Tras esto, prevé ejecutar una segunda reducción en la próxima temporada invernal con el cierre de su base en Santiago, la cancelación de los vuelos con Vigo y Tenerife Norte y la reducción de capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y restos de aeródromos de las Islas Canarias. En cambio, ya ha anunciado que en este periodo ofertar más conexiones desde Alicante, Sevilla y Málaga, entre otros.

Pero ya ha previsto un tercer recorte pues a principios de este mes avanzó que para la temporada de 2026 prevé otro nuevo recorte dejando de operar en el Aeropuerto de Asturias y disminuyendo 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales, aunque seguirá creciendo en los grandes aeródromos. No obstante, Ryanair ha adoptado una actitud similar en otros países como Dinamarca o Alemania, donde también ha recortado rutas culpando a sus respectivos gobiernos de no reducir las tasas aeroportuarias.