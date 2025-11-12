Ryanair insiste en exigir una sustancial rebaja en las tasas aeroportuarias para regresar a Jerez

Lejos de cejar en su presión, la compañía aérea Ryanair ha vuelto a afirmar que no volverá a operar en aeropuertos como Jerez hasta que Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, no aplique una sustancial rebaja de las tasas aeroportuarias. El motivo esgrimido sigue siendo el mismo: considera que terminales como la jerezana no son competitivos por los precios que deben abonar las aerolíneas por el uso de las instalaciones.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, el consejero delegado de la low cost, Eddie Wilson, ha señalado que, si se bajaran las tasas, tanto "Ryanair como otras aerolíneas" aumentarían su capacidad "especialmente en aeropuertos como Zaragoza, Santiago, Jerez o Granada", donde "consideraremos qué capacidad podríamos asignar allí".

La compañía dejó de operar en Jerez a finales del pasado mes de marzo al incluir a la terminal jerezana en el primero de los tres anuncios de recortes anunciados en España en su guerra con la gestora de infraestructuras aeroportuarias por las tasas. Mientras, ha realizado una sustancial rebaja de su programación en los aeródromos de Santiago y Zaragoza para este invierno. Y en Granada dejó de operar hace ya más de una década tras eliminarse las subvenciones que algunas administraciones hacían a sus

No obstante, a los recortes ya anunciados, Ryanair amenaza con realizar aún más dado que "no están haciendo nada con los precios". En la entrevista señala: "Si la aerolínea de menor coste, con las tarifas más bajas y la más grande de Europa dice que hay un problema con los precios en los aeropuertos regionales, es porque hay un problema con los precios en los aeropuertos regionales, y ese problema no se ha resuelto".

El consejero delegado de la compañía volvió a cuestionar la política aeroportuaria del país al criticar que las tasas sean establecidas por una "autoridad reguladora". En cambio, la aerolínea aboga por un sistema liberalizado como en Italia donde estos importes se pueden negociar por aeropuertos.

De hecho, Wilson lo deja claro en la entrevista que, a su entender, lo que debe hacer el Gobierno central y Aena, es como en algunos aeropuertos de Europa, "donde te sientas con un aeropuerto vacío y le dices: vamos a llenar este aeropuerto, y se crea empleo y se permite que tanto el aeropuerto como la aerolínea sobrevivan". En cambio, comenta que en España sigue habiendo aeropuertos regionales "vacíos dado que "las aerolíneas nunca pueden negociar los precios con Aena porque los fija la autoridad reguladora".

Para el responsable de la aerolínea, si los aeropuertos regionales fueran competitivo, "estarían saturados", poniendo como ejemplo en Italia donde asegura que "han bajado los impuestos locales y han incentivado a las aerolíneas a aumentar el volumen de pasajeros". Así, aseguró que "los políticos regionales y los habitantes de esas regiones saben que se ha restringido artificialmente el uso de los aeropuertos por las políticas de precios de Aena, que es un monopolio que no se preocupa por la competencia y tiene un marco regulatorio que les protege de la negociación".