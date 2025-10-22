La alcaldesa exige al Gobierno de España que "apueste" por el regreso de Ryanair al Aeropuerto de Jerez

Ryanair sigue exigiendo una sustancial rebaja de tasas para volver a operar en aeropuertos como el de Jerez. Mientras, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, reclama al Gobierno central que "apueste" por la terminal para que esta aerolínea regrese. Esta es la síntesis de la reunión mantenida en la mañana de este miércoles entre la regidora y el director de asuntos públicos y regulatorios de la low cost en España, David Simón Santiñán, en Madrid. Ambas partes han quedado en volver a verse próximamente, esta vez en Jerez.

Tras el encuentro, la regidora jerezana volvió a reclamar a la administración central que "no deje morir a aeropuertos como Jerez" y "apueste firmemente por la vuelta de Ryanair porque sabe que va a tener al Ayuntamiento, a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía y, a la propia compañía, de su lado”.

En este sentido, hizo referencia nuevamente a una propuesta que Ryanair presentó al Ministerio de Transportes y a Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, a principios del año pasado para crecer en todos los aeropuertos del país. Entre ellos, según lo referido por García-Pelayo en un comunicado emitido desde el Ayuntamiento, incluía a Jerez, donde proponía un incremento de la operatividad -la regidorá lo cifró en "un 15% en número de vuelos y un 33% en número de rutas".

Estos planes de expansión, según García-Pelayo, pasaban por "fundamentalmente no subir las tasas". Ryanair, en cambio, lleva meses señalando que deberían reducirse al considerar que son "poco competitivas". Por ello, la regidora comentó que la compañía se encontró "con buenas palabras", pero con una subida de tasas tanto en 2025 como en 2026- Aena sostiene, sin embargo, que tanto el pasado año como el vigente se han mantenido congeladas-. Por ello, la regidora exigió al Gobierno central que "se apueste por las aerolíneas" pues, al no hacerlo, "perdemos vuelos y pasajeros".

Más rutas con Alicante y Mallorca

Esta reunión se ha producido el mismo día que la compañía aérea ha anunciado otras dos nuevas rutas con España. Ambas conectarán la ciudad alemana de Friedrichshafen con los aeródromos nacionales de Palma de Mallorca y Alicante en el verano del año próximo. No obstante, la aerolínea ha aprovechado esta nueva ruta para cargar contra el Gobierno de Alemania al que también acusa de aplicar una subida de tasas aeroportuarias. Así, le responsabiliza de su decisión de reducir su programación de invierno de este año en más de 800.000 plazas y cancelar nueve rutas en nueve aeropuertos.

No obstante, esta misma actitud hostil hacia los gobiernos por las políticas de tasas portuarias la ha repetido también en Austria, Dinamarca, Letonia y Lituania con el mismo argumento. Incluso, ha advertido de que reducirá su operatividad con los aeródromos de Roma por sus discrepancias por las tasas establecidas por el ayuntamiento de la capital italiana.

Por lo tanto, la low cost continúa con su estrategia de crecer en los grandes aeropuertos del país y replegarse en los regionales justificando su decisión en las tasas portuarias. De hecho, en lo que va de año ha anunciado y ejecutado tres recortes en su operatividad. En la primera se desprogramaron sus conexiones desde Jerez y Valladolid y disminuyó vuelos en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander.

Tras esta ha anunciado un segundo recorte para la próxima temporada invernal, que comienza la próxima semana, que supondrá el cierre de su base en Santiago, la cancelación de los vuelos con Vigo y Tenerife Norte y la reducción de capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y restos de aeródromos de las Islas Canarias. Y semanas atrás anunció que para la temporada alta del año próximo prevé otro nuevo recorte dejando de operar en el Aeropuerto de Asturias y disminuyendo 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales, aunque seguirá creciendo en los grandes aeródromos.