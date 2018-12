El sector inmobiliario se encamina a cerrar su mejor año postcrisis

El mercado inmobiliario reafirma su camino por la senda de la mejoría. Las distintas estadísticas que administraciones públicas e instituciones publican asiduamente así lo corroboran. Salvo hecatombe, altamente improbable, ya se puede aventurar que 2018 será el mejor año del sector desde el estallido de la burbuja superando así los buenos registros de 2017.

Al menos así lo refleja el Colegio General del Notariado que señala en sus estadísticas mensuales sobre compraventa de viviendas que, hasta julio, se habían contabilizado en Jerez 1.267 operaciones, 194 más que en el mismo periodo que el año anterior. Este registro es el mejor desde 2008, año en el que se inició una crisis brutal para el sector. Entonces se escrituraron ante notario 2.054 compraventas.

Para mostrar la magnitud del seísmo que provocó el estallido de la burbuja es que entre 2008 y 2009 las transacciones inmobiliarias se redujeron a la mitad —pasó de 2.054 a apenas 985—. La situación no quedó ahí y cuatro años más tarde solo se registraron 524 ventas, casi cinco veces menos que los registros alcanzados entre enero y julio de 2007, donde se superaron las 2.400 operaciones.

A partir de 2013 se fue produciendo una lenta mejoría hasta llegar a 2016 cuando se volvió a superar el millar de viviendas vendidas en los siete primeros meses del año. Por lo tanto, y según las estadísticas notariales, 2018 ya es el mejor año de la presente década.

Pero este no es el único estudio estadístico que incide en este incremento. El Ministerio de Fomento también publica cada mes datos de transacciones inmobiliarias en la ciudad. Los resultados no suelen ser coincidentes con las del Consejo General del Notariado por no utilizar la misma metodología. Ahora bien, sí suelen coincidir en la tendencia del sector.

Según Fomento, y con datos acumulados hasta septiembre, en Jerez se han realizado 1.649 compraventas, 355 más que en el mismo periodo en 2016. El grueso de estas transacciones se hicieron con viviendas de segunda mano, que sigue siendo el sostén del mercado inmobiliario al suponer el 95% de las operaciones registradas.

Eso sí, es palpable el regreso de la actividad constructiva a la ciudad con la aparición de nuevas promotoras que están sacando al mercado viviendas de obra nueva. Eso se corrobora en que hay una lenta, aunque progresiva, mejoría en el número de inmuebles vendidos —70 en 2018 frente a los únicamente 43 de 2017—.

De hecho, el Ayuntamiento también aprecia una mejora en la actividad constructiva. El pasado mes de octubre, la Delegación de Urbanismo avanzaba que el número de licencias concedidas ya había superado a esas alturas del año a las de 2017.