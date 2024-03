El sindicato USTEA denuncia la eliminación de líneas en los centros escolares públicos

El sindicato USTEA ha denunciado "la supresión de unidades escolares llevadas a cabo por la Junta de Andalucía" en la Comunidad Autónoma, donde Cádiz es la provincia más castigada.

Así, según se especifica en una nota de prensa, Andalucía cuenta este curso con "casi 500 clases menos que el curso pasado, solo en Infantil y Primaria. Desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, la red de centros públicos ha perdido casi 2000 clases, mientras la enseñanza concertada mantiene su oferta intacta y el presupuesto en conciertos para 2024 ha superado los 1.000 millones por primera vez en la historia. Frente a este modelo, USTEA reclama el blindaje de la Educación Pública, la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en los colegios e institutos".

En lo que atañe a la provincia y más concretamente a Jerez, "las supresiones siguen siendo muy altas a pesar de que una gran parte de los centros públicos que quedan en la ciudad ya son de una sola línea". El último ha sido el CEIP San José Obrero, un centro que de cara al próximo curso contará inicialmente (ya que en función de las solicitudes que se presenten puede cambiar) con sólo una línea de 25 alumnos en Infantil de 3 años. La misma situación sucede al CEIP Tartessos que se queda con una sola línea con respecto a la oferta del pasado curso.

El caso más sangrante de la provincia lo encontramos probablemente en Cádiz capital donde bajo el término “fusión” la consejería cierra el CEIP Adolfo de Castro.

Seleccionando lo ocurrido en las localidades con más población de la provincia nos encontramos con un panorama desolador. Así los datos, publicados en el BOJA del pasado jueves 7 de diciembre, concretamente en la Orden de 30 de noviembre de 2023, en estas localidades son:

De la situación, "no se libran de esta situación los Institutos públicos de la provincia, que ven mermadas sus aulas año tras año. Por ejemplo, en San Fernando los Institutos IES La Bahía, IES Wenceslao e IES Jorge Juan pierden todos una línea en 1º de ESO, por lo que en años posteriores se irán quedando aulas vacías en estos centros".

Desde USTEA Cádiz "no nos cansaremos de denunciar estas supresiones como un ERTE público encubierto que afecta al personal interino de manera directa e indirectamente a los funcionarios/as de carrera que reducen sus posibilidades de movilidad, curso tras curso".

Para el sindicato, "la excusa que da la Consejería para la eliminación de clases en los centros públicos es el descenso de la natalidad, aunque no nos explicamos que esto mismo no afecte a los centros privados concertados que mantienen su oferta intacta desde hace años, a menos que la Junta tenga una bola de cristal y sepa que los no nacidos iban a solicitar centros públicos. Para USTEA, el alarmante cierre de clases públicas es una clara apuesta política de la Consejería por un modelo de educación que fomenta la extensión de los conciertos educativos".

Por esta razón, y "ante el modelo de promoción y sobrefinanciación de la enseñanza concertada, USTEA reclama el blindaje de la Educación Pública, la recuperación de las unidades escolares suprimidas, un aumento de las plantillas docentes y una bajada de ratio, como alternativa al recorte de la red pública andaluza".