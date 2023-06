Ismael Jordi: "Siempre he tenido claro que no quiero salirme del camino, y ahora en mi madurez más"

Ismael Jordi regresa a Tío Pepe Festival para interpretar un programa que ha preparado especialmente para la ocasión, 'Música de mi Vida'. Realizará un repaso de sus canciones preferidas, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Málaga, que estará dirigida por el maestro Oliver Diaz.

Ópera, zarzuela y canciones de Luis Mariano, Manuel Alejandro… Será parte del repertorio que interpretará Jordi, embajador de Tío Pepe Festival, en esta cita única y que él especialmente ha preparado para interpretar en Jerez.

Mención especial al director de Orquesta, Oliver Díaz, con el que Ismael ha colaborado en varias ocasiones. La conexión entre ambos artistas ha constituido, desde el primer momento y refrendada por un entendimiento musical extraordinario, el motor de su deseo por trabajar juntos en todas las ocasiones en las que se ha presentado la oportunidad, consiguiendo el más alto nivel artístico y un éxito rotundo de público y crítica.

La cita del jerezano en la bodega Las Copas será el 20 de julio, a las 22,15 horas.

Canta en su casa, Jerez, y en Tío Pepe Festival. Siempre es una buena noticia volver a su tierra.

Sí. Hombre. Solamente cantar en Jerez... Pues yo estoy con muchísima ilusión y esta responsabilidad que siempre digo cada vez que voy a cantar a mi tierra, porque siempre se pone uno más nervioso que en otros sitios. Están los amigos, la familia, la gente que te ha escuchado desde siempre, y uno quiere estar al 120%. Siempre palabras de agradecimiento por la confianza y por nuevamente invitarme a Tío Pepe Festival, donde sería mi quinto año. Y qué maravilla un contrato en el que no tengo que coger aviones, hacer maletas, y encima en mi casa (ríe).

¿Qué va a ofrecer ese día en la bodega Las Copas?

Pues vamos a ofrecer un repertorio para todos los públicos, es decir, va a haber ópera, zarzuela, Luis Mariano, Manuel Alejandro. Creo que va a ser un concierto de verano, bonito, para que todos disfrutemos, el público y los que vamos a estar en el escenario.

¿Quién le va a acompañar sobre el escenario?

Me acompañará la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por el maestro Oliver Díaz, que me hace mucha ilusión, que está dirigiendo hora 'Carmen' en Jerez. Él es un amante de Jerez.

El pasado 5 de enero, debutaba en el Metropolitan de Nueva York en el rol de Alfredo Germont en seis funciones de 'La Traviata'. Los Reyes llegaron por adelantado. ¿Qué balance hace de estos últimos meses desde entonces?

Sí, llegaron por adelantado. Ya sólo con el tema del Metropolitan pues es un sueño cumplido. Ni me esperaba cómo me iba a sentir de bien, en uno de los mejores teatros del mundo. Y lo bien que me trataron. Una maravilla. No se puede soñar un debut mejor. Luego he estado dos meses en Amsterdam, con la trilogía Tudor y el título 'Maria Stuarda'. Ya el próximo año se termina el ciclo con 'Roberto Devereux'. En total serán ya diez temporadas las que he actuado allí. Y ahora estoy en Madrid en el Teatro de la Zarzuela para debutar 'Luisa Fernanda'. Una obra a la que siempre he dicho que no porque veía que era un papel con una vocalidad un poco lírica y dramática algunas veces. Pero ahora sí me siento con la madurez vocal y con ganas de debutarla, además en el templo mundial de la zarzuela. Así que, el balance de estos meses ha sido muy positivo.

¿Le ha abierto muchas puertas Nueva York?

Pues mira, sí. Hablamos del Metropolitan, pero en el mercado de EEUU están San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Washington. Pero lo cierto es que estoy muy precavido porque no voy a cualquier cosa, es decir, me gustaría cantar el repertorio donde yo me sienta. Si tengo que espera dos años para volver, pues espero. Pero volver con una ópera que sea 100% para mí. Estoy en un momento de mi carrera, en un momento vocal, que estoy muy atento a eso, a escoger las cosas que son 100% para mí.

Acaba de cumplir 50 años, casi 25 en los escenarios. ¿Cómo se siente?

Anda que no. Aquí está el tío (ríe). Me veo estupendamente, muy bien. Me siento con ganas, fuerzas e ilusión. Creo que he llegado a unos años muy bonitos de vida, de pasarlo bien, incluso en mi trabajo, de madurez, y quiero disfrutarlo.

¿Esa templanza y reflexión le han traído siempre cosas buenas?

Sí, aunque no siempre lo he podido hacer porque en la vida hay que cumplir unos pasos, unos escalones, y yo lo he hecho poquito a poco, a base de esfuerzo, trabajo, profesionalidad y sacrificio. Sobre todo, de mucho sacrificio. He tenido siempre una idea muy clara de no salirme, no hacer tonterías, de coger los espacios de descanso, tener mucho cuidado, estar atento al repertorio... Entonces, ahora que he cumplido una edad y que llevo casi 25 años cantando, no quiero hacer tonterías. Ahora no me quiero equivocar y que esa tónica que ha sido mi carrera pues que siga, ahora mucho más atento. Hay teatros, gente, a los que les cae muy mal el no, pero mi no está siempre muy bien justificado.

¿Qué proyectos nos puede adelantar?

Pues, 'Maria Stuarda' en el Palau de Les Arts, la 'Doña Francisquita' del Teatro Villamarta en el Cervantes de Málaga, 'Luisa Fernanda' en versión concierto en el Teatro Real, junto a Elīna Garanča; y regreso al Covent Garden con 'La Traviata'.