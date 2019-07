El gobierno local da por hecha la subida de sueldos de los concejales

El gobierno local da por hecho el acuerdo para la subida salarial de los concejales. El ejecutivo socialista llevará al pleno extraordinario de organización, convocado para mañana miércoles, la propuesta de subida de entre el 7 y el 8% de los sueldos de los miembros de la Corporación municipal, entre otras medidas para la mejora de la dotación de los grupos políticos de la oposición.

El gobierno local avanza en un comunicado que se trata de una “propuesta de consenso” alcanzada gracias a la “voluntad de diálogo y entendimiento” de las partes, extremo que contrasta con las versiones facilitadas por los grupos de la oposición, que o bien se muestran indecisos sobre la postura que adoptarán en el pleno, caso de PP y Adelante Jerez –que insiste en su oposición al aumento de sueldos pero no desvela el sentido de su voto–, o bien manifiestan su rechazo al aumento de sueldos, posición en la que se mantiene Ganemos Jerez, curiosamente, el socio de investidura del PSOE y cuya portavoz, Kika González, aseguró no haber mantenido contacto alguno con el gobierno local, del que tampoco han recibido convocatoria para ninguna reunión.

Según el ejecutivo de Mamen Sánchez, para el pleno extraordinario de organización, en materia de retribuciones, se recupera la subida salarial de entre el 7 y el 8% tanto para los miembros del gobierno local como para los portavoces de los grupos políticos de la oposición. Del mismo modo, prosigue la nota, se crea la figura del viceportavoz, cargo que como el de portavoz, podrá ser ocupado de forma compartida por dos miembros de cada grupo político. En cualquier caso, precisa, “tanto la figura del viceportavoz como el mecanismo de cargos compartidos será una decisión voluntaria de cada grupo de la oposición”.

El ejecutivo local destaca “la voluntad de acuerdo mostrada por todos los grupos para elevar en esta segunda sesión extraordinaria una propuesta de consenso que integra iniciativas planteadas por todos los partidos con representación en la Corporación –Ganemos lo niega categóricamente y que Adelante Jerez tampoco lo confirma–, lo que permitirá arrancar la legislatura atendiendo a las necesidades de mayor dotación planteadas por la oposición en el curso de las conversaciones mantenidas en los días previos”.

Al margen de las retribuciones de los miembros de la Corporación y las asignaciones económicas a los grupos municipales y a los delegados de Alcaldía en las barriadas rurales, el orden del pleno del día incluye propuestas sobre la periodicidad de las sesiones de pleno y la creación y composición de las comisiones de pleno, rechazadas en el pleno ordinario de organización.

Cabe recordar que la oposición tumbó el pleno ordinario de organización la propuesta de mantenimiento de los sueldos de los miembros de la Corporación, que el gobierno socialista llevó a la anterior sesión plenaria ante la falta de acuerdo para la subida del 8%.

Ciudadanos, que ayer no atendió la llamada de este medio, y Adelante Jerez solicitaron entonces mayor esfuerzo de “diálogo” al ejecutivo, aunque eludieron hacer referencia a la subida salarial para centrarse en sus aspiraciones para mejorar la dotación de recursos de los grupos políticos.

Ganemos fue el único que respaldó la propuesta de mantener los sueldos, en concordancia con su rechazo a la subida planteada previamente por el gobierno local, para lo que esgrimió que no había elementos que justificasen dicho incremento salarial, más aún atendiendo a la difícil situación económica de la ciudad. No en vano, la agrupación de electores anunció en su día su rechazo a una medida que elevaría el coste de la estructura política en medio millón de euros, dinero del que el ejecutivo dijo no disponer para no tener que renunciar a 5,3 millones de euros de los planes de empleo de la Junta.

La alcaldesa anunció entonces que en los próximos días se convocaría un nuevo pleno, después de iniciar una ronda de contactos entre los grupos para tratar de llegar a un acuerdo, como el que asegura haber alcanzando por consenso.