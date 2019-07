El sempiterno debate de los sueldos de los concejales

A algo más de una semana de cumplirse el plazo legal de 30 días que establece la normativa de régimen local, el gobierno socialista aún no cuenta con el respaldo suficiente para sacar adelante una de las primeras decisiones que, por ley, debe tomar: las retribuciones de los concejales.

La propuesta que hay sobre la mesa es la de aumentar los salarios un 8% y el debate está instalado desde hace dos semanas en los partidos de la oposición. Saben que es un tema que suele generar públicamente demasiada fobia y escasa filia, de ahí que estén siendo especialmente cautos en sus pronunciamientos. Pesa que forman parte de un ayuntamiento con unos graves problemas económicos que arrastra de manera endémica.

Solo Ganemos Jerez tiene ya una decisión tomada. Dice no a apoyar la subida al considerar que el Ayuntamiento sigue en una delicada situación económica que no da pie a tomar una decisión que suponga un aumento del coste de la estructura política, con el agravante de que, a la vez, el gobierno ha anunciado que renunciará a 5,3 millones de euros de unos planes de empleo porque no tiene 500.000 euros para afrontar la totalidad de la parte que le correspondería financiar.

Ahora bien, todo apunta que Adelante Jerez también se posicionará en contra del incremento. En próximos días, la coordinadora que aglutina a las formaciones que integran esta coalición (Podemos, IU y las izquierdas andalucistas) se reunirá para adoptar una decisión; eso sí, en la tarde del viernes la asamblea de Podemos ya mostró su rechazo a la subida de los sueldos del gobierno y reclamó una distribución “más equilibrada” entre gobierno y oposición.

PP y Ciudadanos, en cambio, aún no han dicho públicamente si respaldan o no pero sí han abogado también por contar con más recursos económicos. Por su parte, el ejecutivo local rechaza pronunciarse en público sobre este asunto apelando a la “discreción” al estar aún en proceso de negociación.

El ‘ranking’ de los alcaldes

Este medio ha realizado una comparativa de los sueldos de los representantes públicos de las 15 ciudades de mayor población de Andalucía. La mayoría ya ha aprobado en estos días sus respectivos emolumentos; así una parte importante han aumentado sus salarios (en algunos casos de dos dígitos porcentuales como Sevilla o Málaga), hay un grupo que aún no han adoptado una decisión (Granada, Almería o Algeciras) y solo dos han optado por la congelación (Córdoba y Jaén). Ninguno de este grupo, en cambio, ha aprobado una rebaja, tal y como fue la tendencia hace cuatro años.

En el caso de que en Jerez salga adelante la subida del 8%, la alcaldesa jerezana, Mamen Sánchez, pasaría a cobrar algo más de 65.000 euros —esta cuantía es resultado de aplicar el porcentaje medio propuesto a la retribución anual de la regidora publicada en 2018 por el Ministerio de Hacienda—. Esto la situaría como la séptima mejor pagada de la quincena de alcaldes de las ciudades más pobladas de Andalucía. Así, a pesar de dirigir municipios con menos población que Jerez, los alcaldes de Roquetas de Mar, Jaén y Huelva superarían a Sánchez en salario. Eso sí, también se produce el caso contrario pues los regidores de Granada y Córdoba tienen una nómina más pequeña que la de la regidora jerezana a pesar de gobernar en ciudades más grandes.

Las primeras autoridades locales de Sevilla y Málaga (con subidas del 33 y del 20% aproximadamente) son las mejores pagadas entre los municipios de gran población andaluzas.

Un gobierno a la cola

Si bien es cierto que la retribución de la alcaldesa está en la zona media de los ayuntamientos andaluces de gran población, la del resto de integrantes del gobierno no lo están. De hecho, solo los tenientes de alcalde y los concejales con delegación de municipios como Jaén y Cádiz (Algeciras y El Puerto aún no han aprobado las retribuciones) cobran menos que el ejecutivo jerezano.

En el caso de que haya subida, los tres tenientes de Alcaldía percibirían unos 51.000 euros y los delegados unos 45.000. En Málaga y Sevilla, por ejemplo un teniente de alcalde cobra más que la primera autoridad de Jerez.

La única oposición que no cobra

Si hay una comparativa donde la corporación jerezana sale peor parada es en las retribuciones de la oposición. De hecho, los munícipes jerezanos son los únicos que no reciben contraprestación económica alguna de las 15 entidades locales andaluzas con mayor población, ni siquiera una dieta por la asistencia a los plenos o a los consejos de administración de las empresas municipales.

La única ‘concesión’ que tiene cada partido es la posibilidad de tener un edil con sueldo —es el llamado concejal ‘liberado’, que le permite dedicarse en exclusiva a la labor política—. La propuesta del gobierno pasa por la posibilidad de que haya dos liberados por grupo, una propuesta que, no ven mal las formaciones que siguen reclamando más “recursos”. Es más, el ejecutivo se ha agarrado a este ofrecimiento para justificar su propuesta de incremento del coste de la estructura política.

Hay cierto consenso entre la oposición en mejorar las condiciones económicas de la oposición pero, por el momento, no hay acuerdo en la fórmula, especialmente si conlleva aparejada de manera colateral la subida de los sueldos del ejecutivo.

Sueldos pagados por otras administraciones

Se da la circunstancia de que hay ayuntamientos que se ahorran el sueldo de algunos de sus representantes. Ocurrió en Jerez entre 2011 y 2015 con María José García-Pelayo, que renunció al sueldo de alcaldesa para percibir de senadora, y en el primer año de gobierno de Mamen Sánchez mientras fue también diputada en el Congreso.

En este mandato, los alcaldes de Cádiz (José María González) y de Marbella (Ángeles Muñoz) no recibirán retribuciones de sus ayuntamientos sino de otras administraciones en las que están. Así, el regidor gaditano ha vuelto a optar por el salario que le corresponde como diputado provincial. Mientras, la regidora marbellí seguirá recibiendo una retribución como senadora.

Ahora bien, el ejecutivo jerezano baraja ahorrarse dos sueldos gracias a Diputación. Estos serían los de las diputadas jerezanas Carmen Collado e Isabel Gallardo. La primera, no en vano, ha entrado a formar parte del gobierno provincial como diputada de Igualdad.

La situación económica del Ayuntamiento

Ahora bien, los grupos políticos jerezanos deben decidir si la situación económica financiera del Ayuntamiento jerezano permite o no una subida salarial de sus representantes políticos.

El gobierno entiende que sí aferrándose al argumento de que las arcas municipales están mejor que hace cuatro años. Y lo apunta en una semana donde, por un lado, el Ministerio de Hacienda recordó que el Ayuntamiento jerezano sigue estando entre los más endeudados del país con los bancos (es el que más aumentó sus débitos en 2018) y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) incidiera en la necesidad de medidas extraordinarias para que las cuentas municipales dejen de estar en una situación “crítica”.

El ejecutivo defiende su gestión señalando que en 2018 cumplió con magnitudes contables tales como el objetivo de estabilidad (está teniendo más ingresos que gastos) como con la regla de gasto, unos hitos en los que asegura “se fija” el Ministerio.

Sin embargo, de los 15 ayuntamientos con más población de Andalucía, el de Jerez sigue siendo el que tiene más deuda global (969 millones), más deuda financiera (756 millones) y más facturas impagadas sin reconocer (55 millones); y el tercero con más impagos con sus proveedores (49,6 millones).

El precedente de Jaén

Los ayuntamientos de Jerez y Jaén están ‘hermanados’ en las estadísticas de endeudamiento. No en vano, junto al madrileño de Parla, forman un triunvirato de las entidades locales con una situación económica “crítica”, según la Airef. Jaén, con una deuda con los bancos de más de 440 millones de euros (su deuda global no se conoce dado que no ha presentado sus cuentas generales desde 2014) y unos pagos pendientes con sus proveedores de más de 68 millones de euros, ha optado por congelarse su sueldo —solo aumentan los de los cargos de confianza—.

Ahora bien, el regidor jiennense seguirá cobrando algo más de lo que percibirá Mamen Sánchez si su propuesta de subida acaba saliendo adelante. Eso sí, tanto los tenientes de Alcaldía como el resto de concejales delegados del gobierno de Jerez seguirán cobrando algo más que sus homólogos jiennenses.