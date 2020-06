Si las hemerotecas no mienten, la última vez que se suspendió la celebración de una Feria en Jerez fue en 1938. Con posterioridad, ha habido ediciones que se han pospuesto días o semanas por circunstancias climatológicas, pero no ha habido año en el que no hubiera Feria.

Ahora bien, aquel año la comisión gestora que dirigía el Consistorio jerezano, según publicó en ese momento el diario ABC, quedaba suprimida la denominada entonces “Feria de Abril”. No obstante, se mantenía la feria de ganado que, por entonces, se celebraba junto al evento festivo.

Este diario no ha encontrado prueba documental de que en 1937, aún en plena Guerra Civil, llegara a celebrarse el evento. De hecho, investigadores locales como Antonio Mariscal o José Antonio Cirera, que en 2012 publicó un libro junto a José Ignacio Gómez Palomeque sobre la historia de la Feria llamado ‘La Feria de Ganados de Jerez. Del Hato De La Carne al Campo De Instrucción’, explican a este medio que es probable que tampoco se celebrara ese año, aunque sí la feria de ganado dada su función económica. Sin embargo, ellos tampoco han encontrado algún documento hasta el momento que indique qué ocurrió con la Feria de ese año.

El mismo diario ABC publicaba en abril de 1939, una vez acabada la Guerra Civil, el anuncio con la decisión de volver a celebrar la Feria entre el 29 de abril y el 1 de mayo. El rotativo apuntaba que esta aprobación había generado un “indescriptible entusiasmo” entre la población y que se preveían “grandes festejos” ante la restitución de la fiesta. Desde entonces. La Feria se ha celebrado año a año, tal y como apunta Cirera, aunque en alguna que otra ocasión, por causas climatológicas “como una riada” se tuviera que retrasar o posponer.

Aunque desde la reconquista de la ciudad se permitió que Jerez pudiera celebrar una feria vinculada a la actividad ganadera, la fiesta, tal y como hoy la conocemos, empezó a fraguarse a mediados del siglo XIX, donde empezó a tener un ambiente festivo y lúdico en paralelo a la tradicional actividad comercial.

En 1903 pasó a instalarse en el parque González Hontoria y, conforme fueron pasando las décadas, al igual que ocurrió en el resto de Andalucía, la Feria dejó su vertiente ganadera para convertirse poco a poco en lo que es hoy día: un evento festivo de primer orden. Por cierto, en 1980 fue declarada de Interés turístico internacional.

Sin embargo, 2020 pasará a la historia por no poder celebrarse debido a la pandemia del covid-19. Las esperanzas están puestas en la edición de 2021.