Rachas de hasta 108 kilómetros provocan el caos en media ciudad

El paso de la borrasca Bernard y especialmente las fuertes rachas de viento que se han registrado durante la tarde de este domingo 22 de octubre, que por momentos alcanzaron los 108 kilómetros por hora según los datos de Aemet, provocaron el caos en muchos puntos de la ciudad.

Tal fue el número de incidencias que durante gran parte de la tarde noche, el teléfono de los servicios de emergencias, el 112, estuvo colapsado. Una situación parecida tuvieron que vivir las fuerzas del orden, tanto Policía Local como Policía Nacional, y por supuesto, Protección Civil y el parque de Bomberos de Jerez, incapaz de atender la cantidad de llamadas recibidas.

El temporal se cebó mayormente con el arbolado de la ciudad, aunque por el camino todo tipo de mobiliario también sufrió las consecuencias. Por una parte los coches, muchos de ellos dañados por la caída de estas ramas, y por otra todo tipo de enseres, desde toldos destrozados hasta placas solares y muchas tejas arrancadas literalmente de los tejados de muchas viviendas.

Con la alerta amarilla activada hasta medianoche, la virulencia con la que el viento azotó la ciudad hizo que instituciones como la Policía Nacional y el propio Ayuntamiento lanzaran a través de las redes sociales llamamientos a la población para que no saliera a la calle, si no era estrictamente necesario.

De esta labor se ocuparon también las redes sociales, toda vez que los vídeos y las imágenes sobre diferentes sucesos de la ciudad se hicieron virales al instante, haciendo que la población se lo pensara dos veces antes de pisar la calle ante el peligro que suponía.

Los sucesos más llamativos fueron las caídas de árboles, en especial dos de grandes dimensiones que causaron daños materiales a diversos vehículos; uno en la Urbanización El Bosque y otro en los aledaños del Polígono San Benito y El Almendral.

No obstante, no hubo una calle que no sufriera la violencia del viento, con ramas y arboles sacados de cuajo en muchas zonas de la ciudad. Una de las más castigadas fueron las calles Porvera y Ancha, que por momentos se asemejaban más a una selva a una calle de una ciudad.

También resultaron afectados los centros educativos de la ciudad. En la gran mayoría se produjeron caídas de ramas y árboles, si bien los más graves fueron el desplome de uno de ellos en el colegio Isabel La Católica, que cayó sobre una de las puertas de acceso; y el derrumbe de un muro de unos 20 metros en uno de las puertas de entrada al Colegio Albariza, donde también se contabilizaron, como en el CEIP Cuartillos y el Elio Antonio de Nebrija, por citar a algunos, caídas de árboles en el interior de los patios.

Los responsables de los centros educativos informaron de todos los detalles a la delegación municipal de Educación, que esta misma tarde ha activado un plan de actuación inmediata.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial pero pide "paciencia" a la ciudadanía hasta recuperar la normalidad

Dentro de las diferentes incidencias sucedidas destacó también la caída de la venencia que forma parte de la Rotonda del Catavino, que comunica las avenidas de la Paz y de Fátima. Aunque el monumento, que data de septiembre de 2002 y que cuenta con 15 metros de altura, no se rompió por completo, sí que sufrió importantes desperfectos.

El viento también afectó a la estructura de algunas empresas de la ciudad, concretamente llevándose de manera literal parte de los techos.

El Ayuntamiento, que en los últimos días ya había sido previsor en este sentido, ha puesto en marcha toda su maquinaria, tal y como reconoció a última hora de la tarde de ayer la alcaldesa María José García-Pelayo a través de las redes sociales, para tratar de devolver la normalidad a la ciudad tan pronto como sea posible.

Desde el gobierno local se ha pedido "paciencia" a la ciudadanía pues aunque "se trabaje toda la noche es posible que el lunes no esté todo retirado por lo que se pueden producir algunas retenciones sobre todo en horas punta como la entrada de los colegios".