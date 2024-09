Usuarios del centro de salud de La Granja denuncian "falta de intimidad"

A gritos. Así dicen que tienen que hablar los usuarios del centro de salud de La Granja con el personal de la Unidad de Atención al Ciudadano. "Resulta que la confidencialidad del paciente es imposible entre las administrativas, los pacientes y demás usuarios que esperan en cola en un pasillo. Falta intimidad. La ley de protección de datos no se cumple, es una vergüenza", denuncian desde la asociación vecinal La Marquesa.

La entidad ya ha remitido un informe con las deficiencias del centro a la dirección del área sanitaria, así como al propio centro de salud. La reclamación recoge que "cuando nos sentamos enfrente de las administrativas todo el mundo se entera de nuestra información. La protección de datos es completamente nula. Además, los usuarios que esperan en el pasillo en cola no dejan de hablar y no se escucha bien las explicaciones en la Unidad de Atención al Ciudadano. Al final todo el mundo eleva aún más la voz y el ruido es enorme. Esta Unidad no está en un sitio correcto, hay que cambiarlo, acristalarlo, insonorizarlo y climatarlo".

La asociación vecinal añade que estos problemas no sólo lo sufren los usuarios sino también los propios trabajadores del centro, concretamente las empleadas de dicha unidad de atención, "que están desesperadas por el ruido". "Esto es un horror. Aquí se montan a diario unos pitotes insoportables. Esta Unidad tiene como el techo más bajo, con consultas a ambos lados y el espacio que hay es mínimo. El centro se ha quedado pequeño", subraya una trabajadora.

"Las personas mayores tienen que guardar cola de pie porque los asientos que hay son para las consultas y como muchas veces es imposible coger cita por internet, vienen al centro y se crea mucha tensión. La plantilla acaba agotada. La infraestructura de trabajo es horrorosa. Hay monitores de ordenador que tienen paquetes de folios abajo", relata la empleada, quien subraya que "sólo pedimos trabajar en condiciones". Esta situación se ha trasladado a "sindicatos, a Preventiva... ya no sabemos qué hacer".

La asociación vecinal solicita un vigilante para esta unidad de atención al usuario porque "las agresiones verbales van a la primera línea de batalla, a los que reciben a los usuarios mosqueados".