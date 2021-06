Planas percibe "buena sintonía" con la Junta para cerrar un buen acuerdo de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve más cerca un acuerdo con Andalucía para la aplicación de la reforma de la PAC a partir de 2023. Según ha avanzado el ministro durante una visita institucional a Jerez, “percibo en las últimas semanas una buena sintonía desde el Gobierno andaluz para intentar que ese modelo de aplicación de la PAC tenga un resultado positivo para Andalucía en el marco del acuerdo nacional”.

“Creo que vamos por buen camino para que esto sea una realidad”, ha manifestado Planas en alusión a las posiciones de cara a la nueva PAC de Andalucía y el Ministerio, desde el que ha asegurado que “hemos hecho todo lo posible y lo seguiremos haciendo para que cada comunidad autónoma, y en este caso la primera en producción agroalimentaria del conjunto de España, pueda estar bien situada en la aplicación a partir de 2023 de la nueva PAC”.

Pese al reciente fracaso del primer intento de los Estados Miembros cerrar un acuerdo en Bruselas sobre la Política Agrícola Común, Planas ha explicado que “no estamos muy lejos”, para lo que ha anunciado que “estamos trabajando y apoyando muy estrechamente a la presidencia portuguesa de la UE, que concluye su mandato el 30 de este mes, para intentar alcanzar un acuerdo en breve”.

Planas ha reiterado, no obstante, que “España y yo mismo como ministro no apoyaremos un acuerdo que no atienda nuestros intereses” y, en este sentido, se ha referido a que estarán atentos a la letra pequeña para que se atienda la diversidad de un país como España, con 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. “Eso supone que tengamos márgenes de aplicación, que es lo que más preocupa y, singularmente, los ecoesquemas, aunque no es el único tema, para que podamos encontrar la mejor aplicación posible en nuestro territorio”.

“Estamos muy cerca y estamos trabajando a nivel europeo, pero también a nivel nacional”, ha insistido el ministro, quien ha recordado al margen de las múltiples reuniones mantenidas desde febrero de 2019 con las comunidades autónomas, las opas, las cooperativas y todas las organizaciones del mundo rural, en los últimos dos meses se han intensificado los contactos “a nivel político para intentar ajustar el traje a la medida, es decir, cómo conseguimos que todas las comunidades podamos estar en un gran acuerdo nacional”.

El titular de la cartera de Agricultura ha dejado entrever igualmente que los contactos con el Gobierno andaluz para la modificación de los plazos de aplicación del decreto de transición a la nueva PAC, detonante de las movilizaciones del sector en Andalucía por el fuerte recorte de ayudas inicialmente estipulado para el bienio 2020-21, también avanza por buen camino. “Espero que podamos llegar a un buen acuerdo” desde la premisa de que la distribución de las ayudas de nueva PAC “vaya a aquel que la necesita”.

Visita al Ayuntamiento y a la Yeguada Hierro del Bocado

El ministro ha iniciado su visita a Jerez con una recepción oficial en el Ayuntamiento por parte de la alcaldesa, Mamen Sánchez, con la que ha mantenido un encuentro de trabajo en el que han abordado distintos asuntos de interés relacionados con la agroindustria local y provincial. La agenda del ministro, tras el saluda a representantes de los principales sectores agroalimentarios, ha culminado con una visita a la Yeguada Hierro del Bocado, propiedad de la empresa estatal Expasa.

Durante su comparecencia ante los medios tras la firma en el libro de honor del Ayuntamiento, Planas ha trasladado su apoyo al sector en general y, en particular, al mundo del caballo, la flor cortada y el vino de Jerez, al que dedicará “una visita singular” en próximas fechas.

Sobre su visita a la finca del Suero, sede de la Yeguada Hierro del Bocado, ha recordado la importancia para Jerez del caballo cartujano, “la estirpe más antigua y de más valor dentro de los pura raza españoles”. El ministro ha destacado la relevancia de esta Yeguada para la reserva genética de las estirpes equinas, al tiempo que ha subrayado la aportación del sector como atractivo turístico y cultural.

En su breve resumen a la situación del sector agroalimentario, que considera fundamental para la recuperación económica del país, el ministro ha destacado la evolución favorable de las salidas al exterior de productos tradicionales como el vino, el aceite y el queso tras el levantamiento de los aranceles en Estados Unidos, lo que ha contribuido a que España alcanzase a fecha de 31 de marzo la cifra récord de exportaciones con 54.700 millones de euros, “y lo que es más importante, estamos llegando ya a los 20.000 millones de euros de saldo positivo en nuestra balanza agroalimentaria, la cifra más importante de la UE después de Países Bajos y a la que Andalucía aporta uno de cada cinco de estos euros”.

Del vino de Jerez, que supone aproximadamente el 60% del valor del sector en Andalucía, Planas ha significado la necesidad de seguir trabajando para que los vinos tradicionales como los finos, olorosos, palos cortado y Pedro Ximénez sigan revalorizándose pese a la disminución de la superficie de viñedo, “porque en esto, como en todo, lo importante es el resultado final” y que “todos los integrantes de la cadena se vean mejor retribuidos”.

Planas también se ha referido al aumento del consumo del aceite de oliva virgen extra, sector en pleno auge en la campiña jerezana y que ha tenido “una campaña particularmente buena desde el punto de vista del precio en contraste con la anterior”. Según los datos facilitados por el ministro, “el consumo en el mercado nacional alcanzó las 550.000 toneladas, mientras que en el mercado exterior hemos tenido un año récord con 1.330.000 toneladas exportadas y estamos situándonos ya en torno a los 2.900 millones de euros en valor”. España representa más del 40% de la producción mundial de aceite de oliva, de la que dos tercios se localiza en Andalucía.

Sobre el sector de la flor cortada y planta ornamental, en el que la provincia supone el 62% de la producción andaluza, Planas ha destacado la respuesta del Ministerio, desde el que “hemos sido muy sensibles por el mal momento que ha supuesto la pandemia”, destinando 10,4 millones de euros en ayudas, al margen de los créditos del Ministerio de Economía y del ICO, de los que más de cuatro millones fueron atribuidos a Andalucía.

El ministro ha explicado que el sector de la flor cortada también se beneficiará de “la renovación que tengo en mente para los cultivos bajo plástico” dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a los fondos comunitarios, donde la modernización de la agricultura desde el punto de vista del rendimiento energético, pero también de las condiciones de producción, será uno de los pilares de la inversión del Ministerio en el sector agroalimentario.

El regadío será el segundo pilar con una dotación, según Planas, de 563 millones de euros que elevarán la inversión total con las aportaciones de las comunidades de regantes por encima de los 700 millones de euros. “Y ello sumado a las aportaciones en los Presupuestos Generales del Estado va a suponer que tengamos la mayor inversión de los últimos treinta años en España en modernización del regadío, donde el problema no es regadío sí o no, sino regadío sostenible sí o sí”.

Para Planas, los fondos comunitarios son una “inmensa portunidad” para proseguir el trabajo iniciado con el avance de la vacunación, que el viernes alcanzó los diez millones de ciudadanos con la pauta completa, “una gran noticia desde el punto de vista sanitario, pero también económico”.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, se ha mostrado encantada con la que dijo estar segura de que será “la primera de muchas visitas” del ministro a Jerez, donde parafraseando al propio Planas, “hay muchos palos que tocar”. Según la alcaldesa, “es un buen conocedor de Jerez y su industria agroalimentaria, y vamos a trabajar desde el diálogo y la colaboración para que la agricultura sea palanca de cambio”.