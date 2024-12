Vox Jerez exige cumplir con las recomendaciones para preservar la zambomba como BIC

Vox Jerez reclama al Ayuntamiento una actuación decidida para preservar la zambomba como Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento otorgado en 2015 pero que, según denuncia la formación, "no ha sido acompañado de las medidas necesarias para garantizar su protección".

Antonio Fernández, portavoz de Vox Jerez, lamenta que, a pesar de los 14 años transcurridos desde su declaración como BIC, muchas de las recomendaciones del decreto no se han cumplido. “No se ha investigado, documentado ni transmitido adecuadamente esta tradición. Ni siquiera se enseña en los colegios, cuando esta fiesta forma parte del alma de nuestra ciudad”, señala Fernández. “Si esta denominación fuera como una Estrella Michelín, ya nos la habrían quitado hace años”, lamenta.

La zambomba es "una de las expresiones culturales más singulares de Jerez, con villancicos únicos y un instrumento tradicional" que, según Fernández, “cada vez se ve menos”. "La falta de acción para proteger su esencia podría llevar a su banalización, con el riesgo de que la fiesta pierda su carácter original", afirma. “Si esto se replica en cualquier otro lugar, llegará un momento en el que dejen de venir personas a Jerez”, advierte.

Para Fernández, la clave está en "diferenciar y explicar qué es una zambomba auténtica y qué no". “Esto es como el flamenco: todo no es flamenco. Con la zambomba pasa lo mismo; no todo lo que lleva ese nombre lo es realmente”.

De cara al próximo año, cuando se cumplen 15 años de su declaración como BIC, Vox Jerez solicita implementar "un plan integral que incluya investigación, reedición de trabajos discográficos señeros, edición de una guía de zambombas divulgativa, enseñanza formal y no formal, y una promoción que respete la identidad de esta tradición".