'Let It Be', la joya audiovisual de los Beatles que vuelve a ver la luz 54 años después

El histórico documental sobre los Beatles Let It Be, dirigido por Michael Lindsay-Hogg y originalmente estrenado en mayo de 1970, ha vuelto a ver la luz en una edición remasterizada.

La obra ha sido restaurada y rehabilitada por el aclamado director Peter Jackson, quien ya dirigió en 2021 otro documental sobre la mítica banda británica bajo el título Get Back.

Documental 'escondido' durante décadas

El estreno original del documental Let It Be tuvo lugar en mayo de 1970, apenas un mes después de la separación de los Beatles, y una semana tras el lanzamiento del álbum con el mismo nombre. De hecho, ninguno de los cuatro integrantes de la banda acudió al estreno del largometraje.

El fin de los Fab Four supuso un shock en el panorama musical del momento. Además, la noticia de la separación, según afirmó el realizador Michael Lindsay-Hogg en 2021, "injustamente oscureció mucho la percepción de Let It Be".

Los seguidores más fieles visualizaron este documental con la idea de que nunca volverían a ver a los Beatles juntos. Ello provocó que la pieza se guardara en un cajón durante décadas, e incluso muchos detractores la tildaron como "maldita" o "tendenciosa".

Reestreno inédito

El documental fue grabado en 1969 en los Estudios Twickenham. Allí, Paul, Ringo, John y George pasaron sus últimos días como banda grabando el disco que posteriormente titularían Let It Be.

La pieza muestra el lado más humano e íntimo de los Beatles, así como el proceso de composición de algunos de los temas más míticos de esa obra, como Two Of Us o I Me Mine.

Let It Be también es un claro reflejo del declive de los cuatro de Liverpool. En el documental, además de la parte musical, atendemos a numerosas discusiones, lucha de egos y la presencia de Yoko Ono.

Ahora, 54 años después, Let It Be se ha sometido a un reacondicionamiento gracias a Peter Jackson (director de El Señor de los Anillos o El Hobbit), que ha hecho uso de la tecnología MAL y la inteligencia artificial para restaurar el metraje. Además, esta nueva versión, disponible en Disney+, contiene material inédito.

'Let It Be', una obra fundamental

Aunque el estreno original de Let It Be se produjo en un momento de tristeza por la separación de los Beatles, y de ahí la percepción negativa que ha perdurado durante décadas, esta pieza es innegablemente una joya audiovisual que merece una revisión desde otro punto de vista.

El documental muestra el lado más humano y emocional de una de las bandas más importantes de la historia de la música. Aunque coincidió con un momento en el que los Beatles estaban a punto de tomar caminos por separado, con grandes discrepancias creativas, la obra nos permite meternos de lleno en el proceso de composición de un grupo que transformó el pop-rock.