El Cabrero ya estuvo en la cárcel por cagarse en Dios en 1982

Cuando tenemos el juicio a Willy Toledo por cagarse "en Dios y en la Virgen", cabe recordar un año: 1982. En octubre de ese año, el cantaor flamenco José Domínguez, El Cabrero, ya estuvo en prisión por blasfemar cagándose en Dios. Fue condenado a dos meses, en una condena impuesta por la audiencia territorial de Córdoba por un delito de blasfemia. Los hechos que originaron la pena de cárcel ocurrieron en el año 1980 en Alcolea en la provincia de Córdoba, cuando El Cabrero tuvo un fallo de voz y una parte del público comenzó a berrear, en clara referencia a su actividad como pastor de cabras. El de Aznalcóllar en un arranque de carácter abandonó el escenario con la frase: "Me cago en Dios", una expresión no sólo asidua en el mundo rural, sino en el día a día de una gran proporción de la población española. El Cabrero, gracias a la presión popular y de diferentes colectivos sociales, tan sólo pasó 22 días en la cárcel de Dos Hermanas.

El Cabrero ha querido recordar con un recorte de prensa de la época y un tuit los casi 40 años que han pasado de todo aquello. Aprovechando el juicio a Willy Toledo, en su publicación El Cabrero denuncia que no se haya modificado "el código penal" y que cuatro décadas después no lo han cambiado: "Se ve que no han tenido tiempo", expresa. Aquí el tuit completo.