Aleix Espargaró, “sin presión” de cara al GP de Jerez

¿Presión?, ¿qué es eso? Aleix Espargaró llega al GP de España en Jerez a tan sólo tres puntos de Fabio Quartararo, actual líder de la categoría, y Alex Rins, una situación que, lejos de angustiar al piloto catalán, le llena “de tranquilidad”.

“A pesar de la situación en la clasificación que es nueva para mí y para Aprilia, no siento ninguna presión. Al contrario, saber que tengo una moto competitiva me da tranquilidad”, reconoce el piloto español, en declaraciones ofrecidas por su equipo, el cual está firmando un sólido arranque de temporada con una victoria y un podio.

En cuanto al campeonato, Espargaró destaca que “no debería ser una obsesión pero una oportunidad que debemos ser lo suficientemente hábiles para aprovechar”, añadiendo que “no tengo ninguna duda de que podremos ser rápidos también en Jerez, en una pista en la que siempre me he sentido bien”.

Maverick, la cruz

El proyecto de Aprilia también ha dado muestras de competitividad alentadoras de la mano de Maverick Viñales, aunque el piloto aún no ha desarrollado “todo su potencial” en carrera. “Sé que nuestro nivel es mejor que el que hemos demostrado hasta ahora”, reconoce el piloto de Roses, décimo en la pasada prueba de Portimao.

Sin embargo, el catalán ya piensa y se concentra en la cita de Jerez: “La configuración de Jerez de la Frontera nos puede echar una mano pero evidentemente depende de nosotros mejorar, sobre todo en la clasificación, condición que nos complica la primera parte de la carrera”.

Por su parte, el trabajo de Lorenzo Savadori también continuará en España ya que el probador de Aprilia Racing trabajará en el desarrollo de la RS-GP en la carrera de Jerez, como ya hizo durante el fin de semana de Portimao, probando mejoras y cambios en pista de cara al desarrollo de la Aprilia MotoGP proyecto. “Nuestro objetivo en Jerez es el mismo. Como hicimos en Portugal, continuaremos con el trabajo de desarrollo del RS-GP, probando nuevas soluciones y recopilando datos útiles”, reconoce el piloto de pruebas.