Aleix estalla contra Márquez: “Es una vergüenza”

Aleix Espargaró es puro corazón, aunque a veces demasiado. El piloto de Aprilia ha estallado hoy ante las tácticas de Marc Márquez de ponerse a rueda durante los entrenamientos libres del mundial.

"Ya lleva mucho tiempo haciéndolo, siempre en mitad de la pista esperando y no es normal. Hoy lo ha hecho con mi hermano, con Gardner, después con Oliveira y luego conmigo”, denuncia el piloto catalán, quien añade que el de Cervera “ha estado cerca de un minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza. Lo único que se me ocurre es que sea sólo una falta de confianza”.

Espargaró prosigue: ¿Qué hace Márquez esperando a la Aprilia para hacer una vuelta a Jerez? No lo entiendo, le hace falta una Aprilia para hacer una vuelta rápida el viernes. Me ha hecho enfadar bastante".

“¿Y Dirección de Carrera?”

El de Aprilia, tercero en el Mundial, a sólo tres puntos de los líderes Quartararo y Rins que están empatados a 69 puntos, califica la maniobra de “increíble, y eso que le he dicho vamos, vamos, vamos. No he hablado con él, pero habría que hablar con Dirección de Carrera. Muchos hablan de Moto3, pero al final es peor en MotoGP”.

“¿Es normal que un piloto con tantos títulos espere un minuto en el circuito para seguir a la Aprilia?”, se pregunta Aleix, quien apunta a Dirección de Carrera: “Podía ser automático, vuelta cancelada y punto, pero es ridículo y al final pierdo la concentración, pierdo la línea, pero es Marc Márquez. Pasó en Malasia y también en Sachsenring, ha estado esperando un minuto en medio de la pista".