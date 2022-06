Álex Márquez firma por Gresini y Ducati

Nacido en Cervera, Álex Márquez tiene un palmarés. El español fue campeón del Mundo de Moto3 y Moto2 en 2014 y 2019, respectivamente, sumando hasta 40 podios, 12 victorias y dos segundos puestos en la categoría reina en 2020. El experimentado piloto de 26 años afrontará su cuarta temporada en MotoGP, la primera con maquinaria Ducati.

Junto al español, que ha firmado por dos campañas, estará Di Giannantonio, que actualmente está teniendo un gran éxito en su temporada de debut en MotoGP con Gresini. El italiano, que a pesar de su corta edad tiene una larga trayectoria en la escuadra, está entre los aspirantes a la corona de Rookie del Año 2022.

Márquez se ha mostrado satisfecho y ha asegurado que "estoy muy contento de anunciar mi incorporación al Gresini y también estoy muy ilusionado por comenzar esta nueva aventura. Para mí, era crucial cambiar para recuperar el mismo tipo de motivación que tenía cuando me incorporé a esta categoría. Esta era la mejor opción para mí, con un equipo que ayudó a escribir la historia de este campeonato. Me gustaría dar las gracias a Nadia, Carlo y a todo el personal de GR por creer en mí. Todavía me queda media temporada para dar lo mejor de mí antes de empezar 2023 con la máxima motivación".

Por su parte, Nadia Padovani Gresini, propietaria del equipo, ha detallado los motivos de su contratación. "Queríamos un piloto más experimentado al lado Fabio y Álex Márquez es el perfecto para nuestro equipo. Su currículum habla por sí mismo, tiene un gran potencial y la máquina Desmosedici puede ser la compañera perfecta en su nueva andadura".