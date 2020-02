Amador Jaén, con la ilusión del primer día

Sobre ruedas

Motos. En la reunión previa al inicio de la temporada con patrocinadores en Bar Javi, Amador Jaén desveló que empezó en el mundo del motor con las motos, comenzando a correr de manera semioficial en el Campeonato de Andalucía de motocross. "A mi padre no le gustaba mucho que corrieron moto, me dijo que me sacara el carnet y me compraba el coche, y a los cuatro días ya tenía las barras puestas. A mi padre nunca le gustó que corriera pero me decía 'Amador, no quiero que corras pero ya que estamos aquí, a ver si ganas'. Y se convirtió en mi fan número uno: me apoyaba a muerte, me buscaba patrocinadores... Hasta que falleció en 2002, mi padre fue mi fan número uno sin duda".

Coches. El primer coche con el que compitió Amador Jaén fue un 127 que tuvo hasta 1983, cuando pasó a pilotar un 124 1.800 hasta el 85. Después llegó otro 124 hasta el 89, este segundo más de carreras que el anterior. Por temas de homologación tuvo que venderlo y Amador se quedó sin coche para correr aunque no sin competir, pasando a ser copiloto en los rallys con la condición de que en las subidas el coche lo conducía el jerezano. A finales del 93 llegó el Renault 5 GT Turbo, el 'Soplillo' con el que el 'Ganzo' lleva ya 27 años gracias a la labor de Peyo Competición