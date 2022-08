Carlos Sainz saldrá primero en el GP de Bélgica por la sanción de Verstappen.

Todo a favor de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso en Spa-Francorchamps. El madrileño saldrá primero en la parrilla este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno. La pirmera plaza fue para el neerlandés Max Verstappen, que firmó su tercera pole position de la temporada y la número 17 de su trayectoria, con 1'17.377, pero el líder del Mundial es uno de los siete pilotos sancionados por cambiar el motor, por lo que Sainz, que se quedó a +0.632 del Red Bull, saldrá primero.

El mexicano Sergio Checo Pérez fue tercero (+0.797) y saldrá segundo. La gran sorpresa la protagonizó el doble campeón mundial Fernando Alonso, que fue sexto, pero por las sanciones varios pilotos le han encumbrado a la tecera posición de la parrilla, seguido de Lewis Hamilton y George Russell.

Los pilotos sancionados y que tendrán que salir desde la última línea son, además de Verstappen, Bottas, Leclerc, Ocon, Norris, Zhou y Schumacher.

Carlos Sainz se ha mostrado satisfecho tras su segunda pole: "Estoy contento con la pole, pero no me gusta la diferencia con Max y con Red Bull, toca analizar por qué los Red Bull son tan rápidos aquí y por qué nosotros estamos por detrás. La primera plaza nos concede ventaja, pero no lo es todo. Insisto, aún me sorprende esa diferencia con Max y esa gran diferencia con Red Bull".