Chicho Lorenzo: "En Andalucía nunca ha salido un piloto bueno, no se han hecho las cosas bien"

Chicho Lorenzo, padre del cinco veces campeón del mundo Jorge Lorenzo, ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar qué se ha hecho en Andalucía para que en los más de 30 años del Circuito de Jerez no haya salido ningún piloto campeón. Lorenzo lo tiene muy claro: "No se han hecho bien las cosas”, declaraciones que ha efectuado en el canal 'motogepeando' de youtube que tiene con el periodista Manuel Pecino y en el que analiza los grandes premios del Mundial.

La reflexión de Chicho Lorenzo llega tras el podio conseguido por el sevillano David Muñoz en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Cataluña celebrada el fin de semana en Montmeló. El piloto de Brenes, partiendo desde muy atrás, fue capaz de remontar y acabar en la segunda plaza en su segunda carrera mundialista tras debutar hace dos semanas en Mugello, una vez cumplidos los 16 años de edad mínima reglamentaria.

Al hilo de esta cuestión, Chicho Lorenzo señalaba: ¿Cuántos años hace que está el Circuito de Jerez en marcha? Muchos años, más de 30 años. En Andalucía hay muchos circuitos, es una región muy potente, la región de España con más habitantes. Hay circuitos en Almería, en Guadix, en Málaga otro de un guiri que lo utilizan para la elite que van con fórmulas de otros años, ese no cuenta; hay muchos circuitos de karts, mucha afición... Nunca ha salido un piloto bueno de ahí, no se han estado haciendo las cosas bien en Andalucía, porque las cartas las tienen".

Es una cosa que la tengo que decir porque es lo que hay", declaraba Lorenzo, que nunca ha sido diplomático en sus declaraciones. "Estuvo Cardoso en el Mundial, estuvo en 250 y 500 y nunca consiguió nada importante a pesar de estar muchos años; estuvo Moncayo, que consiguió un podio y en la carrera siguiente se partió la clavícula y no supo digerir muy bien el éxito. Y ahora está Ramírez, que se ha quedado estancado claramente. Ahora aparece este chico, pero con tantas buenas cartas en Andalucía no han sacado buenos pilotos. De otras comunidades con peores cartas han salido pilotos. No se ha hecho un buen trabajo y vamos a ver qué pasa ahora con este chico y con Cardoso, si el entorno lo sabe llevar".

El padre de Jorge Lorenzo reconocía que la segunda plaza de Muñoz "es algo histórico, llegar al podio de la manera que se ha subido en su segunda carrera. Es un piloto que no pasa desapercibido, nunca. Lo conozco hace unos cuantos años, estaba corriendo en la categoría de Moto5 de la Cuna, y ya me llamó la atención. Te llama la atención en el paddock y en carrera, va con mucha seguridad y en carrera es muy agresivo, no en el sentido de ser guarro, sino más bien de meter hachazos, aunque también tiene fama de piloto polémico".