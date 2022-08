El sevillano David Muñoz renueva con el BOÉ Motorsports

El BOÉ Motorsports ha anunciado la renovación del piloto sevillano David Muñoz de cara a la temporada 2023. El andaluz volverá a lucir los colores del equipo con el que ha debutado en el Mundial de Moto3 y con el que ha conseguido su primer podio mundialista de su carrera deportiva.

Tras siete carreras de espera a causa del límite de edad en Moto3, David Muñoz debutó en Mugello con el BOÉ Motorsports y no ha dejado a nadie indiferente. Desde su primera carrera en este campeonato consiguió entrar en la Q2 el sábado y en los puntos el domingo, mientras que en la siguiente carrera de Barcelona consiguió su primer podio con un gran segundo puesto.

A pesar de ser el piloto más joven y menos experimentado de la parrilla, el de Brenes ya es un habitual en las peleas por la victoria en las carreras de Moto3. El del BOÉ Motorsports ha demostrado su gran talento ante todo el mundo y, ahora, extiende su vinculación con el primer equipo que confió en él para dar el salto al Mundial de Motociclismo.

David Muñoz ha expresado su satisfacción por esta renovación: "Estoy muy contento de continuar con el equipo BOÉ Motosports. Desde el principio me hicieron sentir uno más de la familia y valoro mucho toda la confianza que han depositado en mí desde el primer momento. Con ellos he debutado en el Mundial, he conseguido mi primer podio y creo que estamos listos para seguir sumando juntos. Quiero dar las gracias a todo el equipo por todo lo que hacen por mí, en especial a José Ángel Gutiérrez Boé por apostar por mí un año más. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y creciendo junto a todos ellos".

A pesar de llevar siete carreras de desventaja respecto a sus rivales y a falta de ocho carreras para que finalice el Mundial de Moto3, David Muñoz y el BOÉ Motorsports están metidos de lleno en la lucha por el título de rookie del año. Este fin de semana en Austria el equipo luchará por seguir sumando para cumplir este objetivo.