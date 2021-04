Andrea Dovizioso se marcha de Jerez "feliz" por volver a subirse a una MotoGP

Aprilia Racing y Andrea Dovizioso se han conocido y han conocido la pista del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Desde lunes hasta este miércoles han trabajado al máximo en tres jornadas dedicadas en gran parte a la necesaria adaptación del piloto a la moto.

Dovizioso se ha adaptado rápidamente a una moto que es completamente nueva para él, pero ya ha comenzado a dar las primeras indicaciones a los técnicos.

El piloto de Forli, siempre basándose en su experiencia, ha ofrecido su opinión sobre todos los aspectos del RS-GP, motor, electrónica, chasis y aerodinámica, aportando información valiosa y abordando cambios que han mejorado constantemente su rendimiento y su confianza con la moto.

Los tiempos no se han tenido en cuenta en estos días de test en Jerez, tanto porque las múltiples adaptaciones no lo permitían como porque este no era uno de los objetivos de la prueba.

Aprilia Racing y Andrea Dovizioso seguirán realizaron pruebas los días 11 y 12 de mayo en Mugello, una pista con características muy diferentes a la jerezana.

El italiano ha comentado tras la prueba en Jerez que "he sentido una gran emoción al volver a montarme en una MotoGP, estoy muy feliz, y por ello quiero agradecer a Aprilia Racing esta oportunidad. Han sido tres días de trabajo duro e interesante, dedicados en gran parte a encontrarme cómodo sobre la moto. Juntos hemos decidimos hacer otro test en Mugello, mientras seguiremos mejorando otos aspectos de la moto".

Romano Albesiano, director técnico de Aprilia Racing, ha destacado que "han sido tres días muy interesantes tanto por los resultados como por el placer de oír la opinión de Andrea sobre la MotoGP. Su experiencia nos ha mostrado un método analítico y práctico a la hora de afrontar la puesta a punto de la moto. Hemos trabajado muy a gusto y tuvimos un sincero intercambio de ideas con él y lo apreciamos bastante. Espero que él también esté a gusto con nosotros y que sienta lo mismo".