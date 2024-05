Drifting, el espectáculo automovilístico del año en el Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez acoge este sábado el evento Drift Games 2024, una cita imperdible para los amantes del motor y la adrenalina. La acción se centrará en el trazado exterior del trazado, donde se celebrarán emocionantes tandas de drift y grip, combinando velocidad, control y espectáculo en un entorno único.

El drifting es una de las subdisciplinas del automovilismo que más rápido está creciendo en los últimos años, ya que los neumáticos humeantes y las alucinantes maniobras de conducción siguen fascinando a gente de todas las edades. Muchos jóvenes conocerán el drifting por las películas de The Fast and the Furious, pero como deporte de motor se remonta mucho más atrás que la franquicia cinematográfica.

El Drift Games 2024 ofrecerá una jornada repleta de actividades para todos los públicos:

Tandas de Drift y Grip: Pilotos que demostrarán su destreza al volante, deslizando sus vehículos en impresionantes derrapes y buscando el mejor tiempo en pista.

Exposición de Vehículos: Una muestra de los coches más espectaculares y modificados, donde los asistentes podrán admirar de cerca modelos únicos y preparados para la acción.

Entrevistas en Vivo: Con la participación de pilotos, mecánicos y personalidades del mundo del motor, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer más sobre el apasionante mundo del drifting y el automovilismo.

Sorteos y Premios: Durante todo el día se realizarán sorteos con increíbles premios para el público asistente, haciendo del evento una experiencia aún más emocionante.

Exhibición de Stunt: Los mejores especialistas en acrobacias sobre dos ruedas ofrecerán un show lleno de adrenalina, realizando maniobras imposibles y demostraciones de habilidad sobre motocicletas.

Streaming en Vivo: Para quienes no puedan asistir en persona, el evento será transmitido en directo, permitiendo seguir toda la acción desde cualquier lugar del mundo.

Fiesta de Cierre: La jornada culminará con una gran fiesta, donde música, luces y buen ambiente se combinarán para celebrar el éxito del evento.

Entradas y acceso

Las entradas para el Drift Games 2024 están disponibles a un precio de 10 euros y se pueden adquirir a través de Ticketmonster o el mismo día del evento en las taquillas del recinto. Los menores de 10 años tienen la entrada gratuita.

¿Qué es el drifting?

El drifting es un deporte que se centra en una técnica de conducción particular del mismo nombre, que se ha utilizado en otros deportes de motor conocidos, como el rally y las carreras de velocidad, durante muchos años. Consiste en utilizar el sobreviraje para que el vehículo se desplace lateralmente en las curvas. Esto tiene que ocurrir a alta velocidad y mientras el conductor mantiene el control total del coche.

Sin embargo, los coches equipados con tracción trasera son especialmente buenos en esta técnica. Un vehículo con tracción a las cuatro ruedas también puede ser un buen coche de drift. Lo ideal es que el coche tenga marchas manuales para que el conductor pueda explotar todo su potencial. La única forma de hacerlo es teniendo un control total tanto de las marchas como del embrague.