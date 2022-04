Jake Dixon: “Estoy disfrutando en Jerez”

Jake Dixon ha completado el doblete para el Autosolar GASGAS Aspar Team en una jornada de viernes en la que Izan Guevara ha sido el más rápido en Moto3 y el piloto británico ha hecho lo mismo en Moto2.

Dixon había terminado ya en cabeza en la sesión matinal, siendo el único piloto capaz de bajar de 1:42. Por la tarde, Augusto Fernández ha llegado a mejorarle el tiempo, pero Dixon ha sido capaz de encontrar tres décimas más para marcar un tiempo final de 1:41.646. Tras él han terminado hoy Augusto Fernández y Ai Ogura, segundo y tercero hoy.

“Estoy disfrutando en Jerez”, reconoce el británico, quien añade que “este primer día no teníamos un objetivo definido, más allá de rodar y de ir cogiendo sensaciones. He podido seguir a varios pilotos, los más fuertes, y estamos muy similares. La presencia de Nico Terol como ‘coach’ en la pista me ha ayudado mucho”.

Arenas, "disfrutando"

Por su parte, Albert Arenas ha demostrado que continúa dando pasos adelante en la categoría intermedia con una importante sexta posición por la tarde, después de haber sido quinto por la mañana. A pesar de que ha sufrido sendas caídas en las dos sesiones, esto no le ha afectado a su plan de trabajo y se siente fuerte y rápido para pelear este fin de semana por grandes objetivos.

El pupilo de Aspar asegura sentirse “bien, ha sido un primer día en el que hemos disfrutado mucho. Me siento fuerte y rápido”, añadiendo que “he tenido un par de caídas sin consecuencias, pero estoy contento con cómo ha ido el día y con las sensaciones. Mañana seguiremos apretando y acabaremos de afinar algunas cosas”.