KTM y Honda, bajo el 'río atmosférico Efraín' en Jerez

Nunca llueve a gusto de todos y, como muestra, ahí están los equipos del Mundial de MotoGP que estos días se dan cita en el Circuito de Jerez para unas importantes sesiones de entrenamientos que, obviamente, van a verse muy condicionados por el líquido elemento. Sin lugar a dudas, las escuderías KTM y Honda hubieran preferido contar esta semana con el clásico sol de Andalucía que suele brillar en el trazado jerezano, pero se han encontrado con el 'río atmosférico Efraín' que desde el Sur está barriendo la Península Ibérica, por lo que sus propósitos de sacar conclusiones al desarrollo de sus monturas con vistas al próximo año se verán muy mermadas.

Las intensas precipitaciones que están produciéndose estos días trastocan sobremanera los planes de trabajo que esos equipos tenían previstos desde el 14 al 15 de diciembre (inclusive) y que, como es lógico, necesitan de asfalto seco para conocer con todo detalle el rendimiento de sus avances. De este modo, figuras como Dani Pedrosa, tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP, que ejerce como piloto probador de KTM, debe pasar más tiempo del que esperaba con sus motos detenidas en los boxes de Jerez.

El genial piloto español es uno de los que más sesiones de pruebas realiza a lo largo del año en este circuito andaluz y, por tanto, uno de sus mejores conocedores, como atestigua también la curva que tiene a su nombre en el propio trazado. Pero, lamentablemente, en este caso no va a poder sacar todo el rendimiento que deseado a los test de tres días, más aún si, como parece, justo a partir del sábado las lluvias remitirán. Una lástima pues en este mes todo lo que se adelante es muy beneficioso de cara al trabajo de invierno por parte de los ingenieros.

Honda, pendiente de la RC213v

Y no hablemos de Honda, que presente en estos ensayos con su probador Stefan Bradl, espera como agua de mayo comprobar que las mejoras en su RC213v van por buen camino, teniendo en cuenta los malos resultados que llevan arrastrando desde que en 2020 Marc Márquez se lesionara de gravedad precisamente en el circuito jerezano. En este sentido, el octacampeón mundial ha sido muy claro: "Necesitamos encontrar una moto que durante un campeonato pueda ser consistente en todas las pistas como lo ha hecho Ducati. Quiero una moto ganadora", señalaba el ilerdense que, paradójicamente, es contrario a recuperar las virtudes del agarre en la zona delantera que le dieron tantos títulos, añadiendo que "tal vez una moto al 'estilo Márquez', el estilo más antiguo, no me funcionaría bien ahora. Antes las motos era muy bajas y cortas, ahora se están volviendo grandes y altas".

Al margen de HRC, la KTM RC16 que está evolucionando Dani Pedrosa puede mostrarse muy competitiva en 2023 y, no en vano, con ella Binder y Oliveira han permitido a la marca austríaca acabar subcampeona de equipos en 2022, acaparando dos victorias y tres segundos puestos. En una reciente entrevista concedida al periodista Alex López Rey, de Motorbike Magazine, Pedrosa reconocía que "estamos trabajando mucho encima de la moto y dando muchas indicaciones. Este ha sido un año más complicado, pero estamos intentando dar pasos positivos para la moto del año que viene. Veremos en el invierno, cuando completemos la moto, porque hasta ahora ha sido el prototipo, pero no del todo completa. Veremos en qué punto estamos y, sobre todo, qué pasa en el invierno. También ha habido mucha evolución de las demás marcas, que quizá todavía no han aplicado todos los cambios en su moto, pero habrá que ver en Malasia y en esos primeros test qué pasos ha dado cada uno".

Aunque los test de estos equipos en Jerez se desarrollan a puerta cerrada, Diario de Jerez ha podido saber que también cuentan con la participación de la escuadra Yamaha de Superbike.