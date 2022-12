Marc Márquez y Joaquín, una pareja explosiva en el Circuito de Jerez

¿Quién dijo miedo? Marc Márquez y Joaquín, cara a cara en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Casi nada. El ocho veces campeón del Mundo es el invitado en el programa de Antena 3 'Joaquín, el novato', que se ha radado en el trazado andaluz y que se emite este miércoles a las 22:45.

El ocho veces campeón del Mundo muestra al futbolista del Betis, que siempre se ha declarado un fan de las motos, todos los entresijos de MotoGP, su lado más personal y le invita a subirse en su Honda.

Las carcajadas están aseguradas en el momento cumbre: "No me entra nada, estoy bien cagao", subraya el centrocampista portuense cuando Márquez le sugiere que debe poner la moto a 200 km/h ya con el mono y a punto de salir a rodar a pista para no defraudarle.

No será la única sorpresa de un programa que promete con un crack del balón y otro de las dos ruedas como protagonistas. Joaquín, después de bajarse de la moto, será directo con Márquez y le preguntará por su rivalidad con Valentino Rossi. El piloto de Cervera admite que con Rossi la competencia era brutal, la máxima, y Joaquín no duda: "Yo le hubiera dicho: ¡Valentino, tríncame el pepino!".