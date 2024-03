Marc Márquez enciende MotoGP

Cuantos más años cumples, menos cosas te sorprenden, vas curándote de espanto y es difícil asombrarse. Ello no impide que puedas mostrarte entusiasta ante cualquier acontecimiento, más aún si en él participa un genio que lleva toda la vida sorprendiéndonos. Este es el caso particular de Marc Márquez, que despierta una expectación inusitada de cara al inicio de este Mundial de Motociclismo 2024, pues supone un antes y un después en la carrera del mejor piloto de la historia, al haber abandonado la marca japonesa Honda con la que conquistó seis de sus ocho títulos mundiales y fichar por la firma italiana Ducati. Tras unos cuatro últimos años llenos de penurias e intervenciones quirúrgicas por el grave accidente de 2020 sufrido en Jerez, Marc presenta otra vez batalla, apaga las sombras y enciende las luces de MotoGP en la noche de Qatar. Los focos se centran nuevamente sobre su inconformista figura.

Girando 360 grados, Marc Márquez rechaza tirar la toalla, quiere reinventarse, coger el toro por los cuernos, con determinación, y mirar al frente, el pasado negativo quiere dejarlo atrás. Integrado en el equipo Gresini con moto Ducati de 2023 y teniendo por compañero a su hermano Álex, el octacampeón mundial busca reverdecer laureles y, sobre todo, "disfrutar encima de una moto", como lo hacía hasta 2019, en que conquistó su última corona de MotoGP con Honda. Para lograr tan honorable objetivo, el genial piloto de Cervera tiene ciertos deberes que resolver, comenzando por eliminar los 'vicios' de conducción adquiridos con la montura japonesa que ha utilizado desde 2013 en la categoría reina, acaparando en un decenio 6 títulos mundiales, 59 triunfos, 31 segundos puestos y 18 terceros, con un total de 101 podios. Entre 2013 y 2019 logró 56 de esas victorias, y las tres últimas corresponden a la temporada 2021. Su último triunfo se remonta a octubre de 2021 en Misano y el último podio fue precisamente el año pasado en casa de Honda. Ahora, todo ha cambiado para Marc y su pilotaje con Ducati ya no puede seguir siendo por sistema en el 'filo de la navaja'.

Otro de los menesteres que Márquez debe imponerse es el de recuperar la regularidad perdida y cruzar meta la mayoría de domingos, evitando seguir liderando el ranking de caídas (29 en 2023 y arrastrando 252 accidentes en 15 años compitiendo), máxime con un Mundial como el actual que consta de 21 grandes premios y 42 carreras totales (incluyendo las Sprint Race de los sábados). Para su debut de Qatar, Marc tiene a favor el inmejorable historial del nuevo equipo en que milita (Gresini Racing), pues lleva dos años invicto en el trazado qatarí de Lusail, merced a los triunfos de Bastianini (2022) y Di Giannantonio (2023). Eso sí, Márquez no puede ignorar que en la historia del Mundial de Motociclismo ningún equipo independiente como el suyo ha conseguido el título. Si lograse esa proeza, el piloto español pasaría también a formar parte de una selecta nómina de pilotos que triunfaron con dos marcas: Geoff Duke, Giacomo Agostini, Eddie Lawson, Valentino Rossi y Casey Stoner. Pero, de momento, Marc no debería construir castillos en el aire, algo que el octacampeón reconoció tener muy claro cuando afirmó tras sus positivos entrenamientos de pretemporada: "Siendo realista, de momento estamos para luchar por un quinto o un sexto. Sé dónde quiero llegar pero no tengo prisa. Llego a una marca donde hay pilotos, como Jorge Martín y Pecco Bagnaia, que van muy rápido, y tengo que aprender de ellos. Tendré que ir quemando etapas, controlar el instinto de no pilotar como pilotaba la Honda". Y asegura "entender y estar agradecido de que haya expectativas con mi persona y mis resultados, pero soy consciente de dónde vengo, de cómo estoy y de los pasos que se tienen que dar, aunque no sabes si se consiguen o no. Tengo que ir construyendo otra vez la confianza y ganándome esa sensación encima de la moto, para ir creciendo y acercándome a los de delante".

Marc Márquez ha cambiado de marca para recuperar la competitividad de antaño y, aunque su montura sea de 2023 y no la nueva Ducati 2024 que pilotará, por ejemplo, el bicampeón Pecco Bagnaia, parece ser un mal menor para el motociclista español: “No voy a estar pensando si mi moto es la 23-24 o la 24-23. Con lo que tengo voy a dar el máximo. Si estaré delante o no, veremos. Delante es cierto que te lo pasas mejor, pero de momento Pecco, Bastianini y Martín tienen un poquito más que el resto, Mi objetivo es ser competitivo de nuevo. Si eso ocurre, me veréis sonreír. Pero eso no significa luchar por el título, sino terminar entre los cinco o seis primeros. En cualquier caso, eso no pasará en el primer Gran Premio". Y afirma rotundo: "Si mi declive ya ha empezado lo veremos este año. Pero esto no se puede ver en la primera carrera". Marc tampoco se esconde de un asunto que siempre preocupa en su caso, como es el estado físico: "Pese a tener que operarme de síndrome compartimental al término de 2023, finalmente he pasado un invierno normal, algo muy importante porque desde 2018 soportaba una pesadilla de duras rehabilitaciones. Ahora trataré de alejarme de las lesiones". Márquez reconoce también que "el brazo está respondiendo bien, pero es un brazo con cuatro operaciones, hay que cuidarlo bien, mimarlo".

Sin lugar a dudas, las condiciones físicas de Marc Márquez preocupan enormemente. Pronunciarse al respecto no es fácil para quienes no estamos en 'su pellejo', por lo que nadie mejor que un prestigioso médico internista, como el jerezano Enrique García del Río, gran conocedor además del Mundial de Motociclismo. Su opinión es clara y completa al respecto: "Pienso que las intervenciones que Marc Márquez ha tenido desde su accidente de Jerez en 2020 son suficientes para poder recuperarse. Pero, ¿ese brazo derecho está a la altura para una competición de élite? A priori, debería estarlo. Pero, ¿qué ocurre si no estuviera al 100 %? Ahí está la desventaja. Quizá no le haga falta que esté, porque el porcentaje que le quede sea suficiente para frenar y levantar la moto (para eso están los brazos y el cuerpo). Pienso que la exigencia de MotoGP es suficiente para el brazo de Marc, porque el año pasado demostró claramente que no tenía ningún problema por competir con la Honda y sufrió caídas, sufrió de todo y no se resintió de su lesión. Ahora bien, ¿La moto nueva le está exigiendo más a ese brazo? Yo pienso que no. Las actuales MotoGP son todas iguales, son 'automáticas' y no como las motos de hace cincuenta años que eran una viga con dos ruedas. Creo que la limitación de Marc es más mental que física. O sea, que él pueda pensar que una nueva caída suponga una minusvalía a un brazo ya de por si limitado. ¿Qué actitud tendrá Márquez este año? Mi intuición me dice que quiere comerse el mundial. Su motivación será ganarlo. Y constatar o demostrar que, a pesar de todo, Marc es Marc. Como aficionado, me gustaría que ganara el Mundial. En general, deseo que este año sea el mejor de MotoGP y que haya tanta competitividad que no sepas quién va a ganar hasta el final". Amén.

Al margen de Marc Márquez, la temporada de MotoGP que se inaugura en Qatar cuenta también con muchos otros alicientes, como el del bicampeón Pedro Acosta, que genera ya grandes expectativas en su salto a la máxima cilindrada. Un año más, Pecco Bagnaia y Ducati son los indudables números 1, pero iremos viendo hasta qué punto es incontestable el poderío de ese binomio italiano, junto a las reacciones de sus rivales directos, tanto de la propia marca, encabezados por el madrileño Jorge Martín, además de las figuras de KTM, Aprilia, Yamaha y Honda, estos dos últimos llamados a levantar cabeza. Pero sobre todo, mucha atención a Márquez, cuyo nuevo equipo escogió una discoteca de Italia para presentarlo y, quien sabe si al final de este Mundial que ha encendido, termina bailando como John Travolta en 'Fiebre del sábado noche'…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.