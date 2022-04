Marc Márquez saca a relucir su insaciable gen ganador

Marc Márquez ya vela armas de cara a su participación el próximo fin de semana en el GP de Portugal. El de Cervera reapareció en el GP Las América tras no correr ni en Indonesia ni en Argentina por su grave caída en Mandalika y su posterior recaída de diplopía (visión doble). Ahora, respira más tranquilo y no renuncia a nada. Lleva en las venas el gen ganador que le ha permitido conquistar hasta ahora ocho campeonatos del mundo.

El piloto de Repsol Honda, poco a poco, se va habituando a una máquina totalmente diferente a la que pilotaba el pasado curso y no renuncia a nada, pese a los 40 puntos (61 por 21) que le saca Bastianini en la clasificación del mundial, pero aún restan 17 carreras.

Márquez confía en sus posibilidades y detalla, en declaraciones a Speedweek, tras su regreso que "lo más importante en Austin fue que terminé la carrera. Tomé muchos riesgos para pasar del último al sexto lugar y no acabé quinto porque no pude. Los diez puntos fueron importantes y los valoro, se trataba de recuperar confianza y de volver a competir".

Sobre la moto y su comportamiento explica: "Hice todos los adelantamientos el domingo en las zonas de frenado. La moto se comporta muy bien a la hora de frenar, pero girar es difícil y tampoco es fácil entender por dónde hay que colocar el neumático delantero. Esta moto es exactamente opuesta a la del año pasado, por eso en Texas rodamos con una configuración completamente diferente a la de octubre".

Optimista

Con muchos grandes premios aún por disputar, el catalán apuesta por la remontada, que ya comenzó en Las Américas. "Introduje un par de cambios en la configuración de la puesta a punto en COTA el sábado, todos me ayudaron a mejorar y por eso tuve velocidad para estar entre los puestos del cuarto al sexto en la calificación. Los otros pilotos de Honda probaron esta configuración el domingo durante el calentamiento y les gustó. Es importante también que les guste a otros lo que a mí me gusta, pero tenemos que seguir intentándolo. Se lo dejé claro a los técnicos de Honda en Estados Unidos".

Pese a las mejoras, estuvo a punto de irse al suelo en una de las cuervas y fue por culpa del tren delantero de la moto, "una de nuestras debilidades. Cuando la moto comienza a temblar, el temblor nunca se detiene. En la curva 10, la moto temblaba hasta que llegué al piano. Tenemos que investigar la causa de este comportamiento".

Como buen campeón, lanza un mensaje a navegantes: "He aprendido que siempre hay sorpresas en todos los mundiales. No se puede predecir si se va a ser regular en todos los granes premios. Nadie sabe antes de un fin de semana si puede ganar o al menos terminar entre los diez primeros. Tienes que aceptar dónde estás durante el fin de semana. Si el décimo lugar es el máximo, debes terminar décimo. Pero, por supuesto, mi objetivo es subir al podio en cada carrera, así que tomaré riesgos y arriesgaré siempre, pero en Texas no hubo oportunidad de lograr un podio".