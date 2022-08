Marc Márquez vuelve a subirse a la moto

Marc Márquez ha dado un paso más hacia su reaparición. El ocho veces campeón del mundo se ha vuelto a subir a una moto tres meses después de la cuarta operación a la que se tuvo que someter en su brazo derecho. El de Cervera lo ha hecho a lomos de una CBR 600 RR en el circuito aragonés de Motorland, donde el Mundial de MotoGP aterrizará en pocas semanas.

El piloto del HRC ya había dado signos de recuperación cuando hace un par de semanas 'colgaba' en sus redes sociales una imagen en la que se le veía con una bicicleta de montaña. Hace unos días, obtenía el visto bueno médico para subirse a una moto tras pasar por una nueva revisión, y el campeón español ha tardado poco en hacerlo.

