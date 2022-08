Emilio Alzamora y los Márquez separan sus caminos

Lo que era un secreto a voces en el paddock del Mundial de MotoGP ha tomado cariz oficial este miércoles. Los hermanos Márquez, Marc y Álex, y Emilio Alzamora separan sus caminos después de 18 años de relación profesional "de mutuo acuerdo", según el comunicado que ha publicado la agencia AC Management. "Emilio comenzó a trabajar con Marc cuando éste apenas tenía 12 años y le incorporó a su escuela de formación de pilotos. Posteriormente, comenzó también a gestionar la carrera de Alex, tres años menor. A lo largo de estos años Marc ha conseguido 8 títulos mundiales y Alex 2, consagrándose como una referencia en el campeonato de MotoGP".

Muchas gracias Emilio por todos estos años juntos! Aun recuerdo el primer día que entre por la puerta de Monlau Competición con 12 añitos. Te deseo lo mejor! pic.twitter.com/l9Li5uuczH — Marc Márquez (@marcmarquez93) August 31, 2022

Para Alzamora, "finaliza una importante etapa de mi vida junto a los hermanos Márquez y, en primer lugar, quiero agradecer la confianza que depositaron en mí sus padres, Roser y Julià. No tengo palabras para describir esta historia que iniciamos cuando Marc tenía 12 años y en la que humildemente he aportado todos mis conocimientos. Juntos hemos pasado momentos inolvidables e increíbles, pero también momentos muy duros como las lesiones. No tengo ninguna duda de que en esta nueva etapa que Marc inicia volverá a lo más alto para seguir haciendo historia y, sobre todo, lo más importante, disfrutar de su pasión".

"Desde AC Management hemos trabajado y aportado toda nuestra experiencia gestionando sus carreras deportivas para que los hermanos Márquez hayan conseguido la gran imagen que tienen y ser respetados tanto profesional como personalmente. Todos estos éxitos profesionales de Marc y Alex no habrían sido posibles sin la colaboración de infinitas personas que apostaron por ellos desde sus inicios y que nos acompañaron hasta la cima", aclara Alzamora.

Gracias Emilio por toda la dedicación y trabajo durante todos estos años, ha sido un placer compartir esta gran etapa contigo! Mucha suerte. 💪🏼-#AM73 pic.twitter.com/odwniblc5w — Alex Márquez (@alexmarquez73) August 31, 2022

En el mismo comunicado, los Márquez agradecen "a Emilio el trabajo que ha realizado durante estos años y su dedicación en todo este tiempo donde hemos logrado grandes triunfos. Después de hablarlo entre los tres, hemos decidido que ha llegado el momento de tomar caminos diferentes y de comenzar una nueva etapa".