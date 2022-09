Marc Márquez recibe el visto bueno médico para el Test de Misano

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha sido declarado apto por la comisión médica de los grandes premios y podrá completar las jornadas de test previstas para el martes 6 y miércoles 7 de septiembre en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, pero ya ha advertido que la prioridad es acumular kilómetros para la recuperación del brazo de derecho y no tanto probar nuevas cosas en la Honda.

Márquez decidió acudir a la cita italiana para poder trabajar en la evolución del prototipo de Honda para la temporada 2023, si bien debía pasar el preceptivo control médico por el equipo que dirige Ángel Charte y quele ha declarado apto.

El piloto español se mostraba "contento de estar aquí y más porque acaban de darme el 'fit'. Ya venía con la seguridad de que los doctores me lo habían dado en Madrid. Vengo con la intención de acumular kilómetros. Ya he avisado a Honda que no estoy para probar cosas de inicio, llevo más de tres meses sin subirme a una moto de competición. He cogido dos días una CBR pero no es lo mismo".

No obstante, agregó que "si me veo para probar cosas será un test muy importante de cara el futuro porque se prueban ideas de cara a 2023, pero la prioridad ahora mismo es mi físico y mi brazo y hay que ir con prudencia, no se puede hacer un test normal, se tienen que hacer pocas vueltas y sobre todo porque son dos días, así que hay que preservarse para el segundo, si no no podré rodar".

¿Correr en Aragón?

El siguiente paso para el ocho veces campeón mundial sería volver en un Gran Premio. Antes de su cuarta operación se habló de regresar en las dos últimas carreras, aunque podría ser antes. ¿Aragón? Complicado a tenor de lo que comenta: "Estoy en un momento de improvisación total. El hueso está cien por cien, que era lo que más preocupaba, pero ahora hay un trabajo de musculación, de coger fuerza y de readaptación del brazo. Llevaba trabajando de una manera que no tocaba, con 34 grados de rotación en el húmero durante un año y medio y ahora vuelve a trabajar diferente, los músculos se tienen que ir acomodando a la nueva situación del brazo, que es la normal, y es ahí donde ya me han avisado que no es cuestión de una semana o dos sino hasta el invierno de ir progresando y depende de cómo me encuentre volver antes o después".