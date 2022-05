Jaume Masiá "muy feliz" por su primer podio en Jerez

Jaume Masiá completó el triplete de españoles en el podio del Gran Premio de España en la categoría de Moto3. El del Red Bull KTM Ajo afirmó estar "feliz" al conseguir su primer podio en Jerez, lo que calificó como "increíble".

Masiá, al igual que Öncü, eligió el neumático duro trasero tras el warm up y pensaba llegar con un plus a las últimas vueltas, lo que finalmente no ocurrió: "He llegado a la última curva cuarto, que no es el puesto ideal, pero tuve calma y pude adelantar a Öncü para terminar en el podio".

El español también tuvo palabras de elogio para los aficionados. "Es increíble volver a tener a los aficionados en Jerez después de dos años sin público".