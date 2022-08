Mensaje directo de Marc Márquez: "Necesitamos ayuda desde Japón"

Marc Márquez, a la palestra. El ocho veces campeón del Mundial vuelve a escena, aunque aún le faltan algunos meses para subirse a una moto. Al piloto de Repsol Honda no le queda otra que reconocer que la fábrica a la que representa está sufriendo y que tienen que cambiar sus planteamientos para poder mejorar sus prestaciones. "Los pilotos Honda necesitan una ayuda desde Japón, que haya algún cambio", subraya.

"Están sufriendo todos los pilotos y el tiempo que he corrido yo este año también estaba sufriendo, no sólo por el brazo sino porque tampoco me acababa de encontrar bien con la moto y es ahí donde estamos obligados a hacer un cambio para poder luchar por el Mundial en las próximas temporadas", ha afirmado el de Cervera en una entrevista con la plataforma digital DAZN.

Marc Márquez ha tenido tiempo para dar su opinión de la actual temporada al señalar que "está siendo un año interesante a nivel de fichajes puesto que hay muchos movimientos y, los pilotos que eran Honda se han movido, mi hermano se marcha a Ducati, Pol -Espargaró- a KTM y quedan dos plazas libres, una la ocupará Álex Rins, un gran piloto como demostró en Silverstone, donde estuvo a un gran nivel y parece, eso dicen, que la siguiente Repsol Honda será para Joan Mir. No hay nada confirmado, al menos que yo sepa”, ha asegurado.

Sobre su hermano, Marc Márquez recuerda: "Vivimos juntos y, hablando con él, necesitaba una motivación diferente, resulta difícil mantener la motivación compitiendo y quedando tan atrás".

En cuanto a su recuperación, Marc Márquez confirma que "a finales de agosto, después de las doce semanas de la operación, tengo un TAC, donde se tiene que ver una evolución en el hueso y nos dará la respuesta sobre si podemos incrementar la recuperación o no".

"Si por 'X' razón tengo que alargar la recuperación dos semanas, tendré que hacerlo, porque no puedo tirar al traste todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora y cuando haya ok de los doctores y yo tenga la fuerza suficiente, de las primeras cosas que haré será pilotar una moto, porque es ahí donde los músculos específicos que necesitas van a trabajar mejor y podremos llegar al ciento por ciento lo antes posible", reconoce Marc Márquez, que estará dentro de dos semanas en el GP de Austria para ayudar a su equipo.