El Mundial del coronavirus arranca en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto más al rojo vivo que nunca, tanto por el calor que pondrá a prueba la consistencia y resistencia de pilotos, motos y neumáticos como por la pelea, acoso e intento de derribo que Yamaha y demás marcas prometen contra Marc Márquez y su Honda, que no despeja dudas: el miércoles montó la que utilizó en 2019 "pero con una evolución", así que arranca un campeonato que parece más abierto que los últimos años, aunque justamente esto es lo que se viene diciendo los últimos años...

Pero va a ser un Mundial diferente, empezando porque los pilotos van a correr solos, sin aficionados en las gradas. Y eso, en Jerez, son palabras mayores. Un Gran Premio (dos en este caso) sin que ruja la marabunta de la pelousse no es lo mismo, como no es el mismo todo el protocolo sanitario y de seguridad establecido en un paddock que más parece un búnker. Así, el Fort Knox de MotoGP, antaño hervidero de invitados, periodistas y demás, es ahora una avenida flanqueada por trailers, sin los lujosos hospitalities, por donde los pilotos pueden andar sin el acoso de fans y medios: Rossi decía el miércoles que desde 1997 no podía andar con tranquilidad por el paddock, como estos días sí hace en Jerez.

Y además de la reducción del personal acreditado hay instrucciones anti Covid-19 para que no se mezclen unos con otros. Eso sí, todos con mascarilla, ahora elemento imprescindible en la 'nueva normalidad' del Mundial de MotoGP. Sin el colorido de azafatas, paragüeras y de la afición en la grada o en el monte, el distintivo de este primer Gran Premio al completo del Mundial 2020 son las mascarillas que llevan todos por todas partes, desde Carmelo Ezpeleta, jefe del Mundial, hasta los encargados que controlan los accesos dentro y fuera del Circuito. Todo controlado.